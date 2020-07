Villach präsentiert den Lokal Bonus. Wer in der Stadt einkauft, bekommt Gutscheine für die Gastronomie.

VILLACH. Wer ab 19. August in Villacher Geschäften einkauft, wird von der Stadt mit dem Lokal Bonus belohnt, mit dem man in der Villacher Gastronomie bezahlen kann. Damit startet die Stadt Villach eine einzigartige neue Unterstützungsaktion für Handel, Gewerbe, Dienstleistung und die Gastronomie.

In Gastronomie-Lokale



Die Lokal Bonus Gutscheine fließen direkt in die regionalen Restaurants, Bars, Cafés und Eissalons zurück.„Die Idee ist es, der von der Covid19-Krise gebeutelten Wirtschaft nach unserer City-Gutschein-Förderung im Mai noch einen weiteren Impuls zu geben“, begründet Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in Namen der Stadtregierung. „Wir stellen als Stadt 150.000 Euro bereit, die als Villacher Lokal Bonus eingelöst werden können.“

Geld fließt auch in die Betriebe



Nicht nur die Einkäufe kommen der Villacher Wirtschaft zugute, auch die Gutscheine fließen im zweiten Schritt direkt in die regionalen Betriebe – diesmal in die Gastronomie im gesamten Stadtgebiet - zurück. Wer in einem Betrieb – es gibt wenige Ausnahmen – im Stadtgebiet einkauft, reicht seine Rechnung ein und kann wenige Tage später seinen Lokal Bonus im Stadtmarketing abholen.

Auch Dienstleistungsbetriebe sind inkludiert. Zwischen 20 und 25 Prozent der bezahlten Summe, maximal 40 Euro pro Tag, kann man sich in Form von Gastronomiegutscheinen rückvergüten lassen.

Starke Impulse für Handel und Gastronomie



Wer beispielsweise eine Rechnung über 160 Euro hochlädt wird für seinen Einkauf mit einem Bonus über 40 Euro belohnt. Der Mindesteinkaufswert liegt bei 40 Euro.

Bis die Fördersumme von 150.000 Euro ausgeschöpft ist, wird in den Villacher Wirtschaftsbetrieben ein Volumen von 750.000 Euro bewegt.Gewerbereferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) hält den Lokal Bonus für eine wichtige Initiative: „Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, der Wirtschaft im gesamten Stadtgebiet rasch und entschlossen unter die Arme zu greifen.“ Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) ergänzt: „Vom Lokal Bonus profitieren die Bürger und die Wirtschafstreibenden.“

Wirtschaftskammer

Auch Bernhard Plasounig, Obmann der Villacher Wirtschaftskammer, freut sich über die mit Unterstützung der WK Kärnten gesetzte Förderaktion: „Wir sind als Wirtschaftskammer sehr gern Partner dieses starken Impulses, der sowohl für den Villacher Handel als auch für die heimische Gastronomie Unterstützung bringen wird.“

Und ein Rundruf bei Villacher Wirten zeigt, dass man sich schon richtig auf den Lokal Bonus freut. Der Tenor: „Wir sind begeistert von dieser innovativen Idee, vor allem nach den schwierigen Wochen, in denen wir geschlossen haben mussten."



Im Stadtmarketing abholen



Die Aktionsgutscheine gibt es in Stückelungen über 2,50 und 5 Euro. Abholen kann man seinen Lokal Bpnus ab 31. August im Büro des Stadtmarketings am Hans-Gasser-Platz.