Wie lebten wohl Burggrafen und Rittersleute einst auf Burg Sommeregg am Millstättersee oder auf sonstigen Burgen und Schlössern?

bewohnbare Ruine Sommereckerhebt sich auf einer Felsklippe im Westen des Millstätter Seesnahe dem Dorf Treffling bei Seeboden.Der Hauptbau des lang erstreckten Baukörpers,welcher an drei Seiten einen schmalen Hof umschließt,ist in drei Etappen entstanden: im 13. bzw. 14. Jahrhundertum 1500, vermutlich nach den Zerstörungen durch die Ungarn,und unter den Khevenhüllernin der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.Die Ringmauer ist zum größten Teil erhalten.Durch das äußere Tor an der breiten Nordostseiteerreicht man den Zwinger am Fußeder hier mit Stützpfeilern versehenen Hauptburg entlang.(Zwinger: Bereich zwischen Vor- und Hauptmauereiner Burg zwischen zwei parallel geführten Mauern)

Das innere Tor steht an der exponiertesten Stelle des Felsenswo zusätzlich ein mächtiger,noch bis acht Meter aufragender Rundturm;vermutlich aus dem 12. Jahrhundert,beeindruckend zur Verteidigung, gegenübersteht.Verteidigung war oberstes Gebot,inmitten meterdicken Mauern -Mauern und Festungen, die Jahrhunderte überdauerten.Der markante, übereck gestellte westseitige Erkerüber dem Zwinger wurde,wie das gesamte zweite Obergeschoss der Burg,erst unter den Khevenhüllern erbaut.Ein Spitzbogen führt durch die gewölbte Torhalle in den Hof,deren schmale Seitentrakte aus der Zeit um 1500 stammen.Halle und sogenannte Wachstubebesitzen je ein Spitztonnengewölbe;und in der Mitte des längsttraktes ist an einer Quermauerim ersten und zweiten Obergeschoss,ein spätgotischer Kamin erhalten.Die letzten Jahrzehnte machte die Familie Riegler"Burg - Sommeregg" durch die Einrichtungeines Foltermuseums samt Restauranteiner breiteren Öffentlichkeit bekannt;sowie auch fallweise Ritterspiele viele Besucher anzieht.Apropos: Burgfräuleins und Burgherrenrepräsentieren sich noch heutegerne in einer blechernen Ritterrüstung von anno dazumal;in unmittelbarer Nachbarschaft einiger Fabelwesen aus dem See.PS: auch wenn man bedenkt, in einer Rüstungnicht ganz schutzlos deinen Feinden gegenüber zu stehen,aber auch nicht sehr beweglich, geschmeidig oder gelenkig,denn bei einem Sturz liegst du hilflos,wie eine gepanzerte, hilflose Schildkröte,zappelnd auf dem Rücken...