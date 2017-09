Lange bevor der Weihnachtsrummel beginnt, findet auch heuer wieder die kleine aber feine Verkaufsausstellung unter dem Motto " Handwerkskunst aus Kärnten" in Villach statt.Der Kräuterspatz, Christine Spazier, ist zum wiederholten Male mit dabei. Erlesene Geschenke von Räucherwerk über Produkte der "alten Volksheilkunde" wie z.B. Kräutertees, Magenbitter u.v.m. als auch süffige Liköre werden vor Ort angeboten.

Am Freitag, 10. November von 17.00 bis 21.00 Uhr und am Samstag, 11. November von 10.00 bis 18.00 Uhr präsentieren insgesamt 16 Künstler und Kunsthandwerker ihre Werke aus den unterschiedlichsten Genres im Saal des Gasthauses Wiegele in St. Georgen/Villach.Das Repertoire der Ausstellung ist sehr vielfältig und umfasst u.a. Skulpturen aus Metall und aus Filz, handversponnene Strickwolle, Babymützen aus reiner Angorawolle, Keramik, Glasschmuckunikate, Kleider nach Maß, Holz-Handtaschen, Holz-Kinderspielzeug, handgefertigte Lichtobjekte, Kräuterspezialitäten, handgemachte Naturseifen, Papeterie aus handgeschöpftem Papier, tollkühnen Kinderkram, Cartoon-Kunst, Naturfloristik und eine breite Auswahl an besonderen Wohnaccessoires.Ein Besuch der Handwerksausstellung im Gasthaus Wiegele wird sich auf jeden Fall lohnen, und vielleicht findet sich so schon bei Zeiten das eine oder andere Weihnachtsgeschenk...