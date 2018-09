Alpen-Adria-Mediathek feiert zehnjähriges Bestehen!

14.09.2018, 14:42 Uhr

Die Alpen-Adria-Mediathek Villach gibt es seit zehn Jahren. Unter den neuen Nutzern sind besonders viele junge Menschen.

Schwerpunkte

VILLACH. Mit über 1.000 Quadratmetern ist die Alpen-Adria-Mediathek Kärntens größte und modernste Freihandbibliothek. Nun feierte sie ihr 10 Jahres Jubiläum.Die Schwerpunkte der Mediathek liegen auf verschiedenen Säulen. „Neben den über 41.000 angebotenen Medien setzten wir Schwerpunkte auf neue Medien, Mehrsprachigkeit und die Förderung von Kunst und Kultur“, sagt AK-Präsident Günther Goach.

Finanzierung

E-Book-reader zum Ausborgen

Viele junge Menschen

Veranstaltungsort

Rund vier Millionen Euro wären einst in die Errichtung der "letzten" Bibliothek Kärntens geflossen, jährlich sind es 660.000 Euro zur Erhaltung notwendig. „Die Finanzierung der Alpen-Adria-Mediathek steht in Kooperation mit der Stadt Villach auf soliden Beinen.“Villachs Bürgermeister verwies auf die Bedeutung der größten Freihand-Bibliothek Kärntens für Villach: „Die Mediathek ist eine unverzichtbare Bereicherung, nicht zuletzt durch ihr mehrsprachiges Angebot.“45.000 elektronische Medien seinen ein "starkes Signal für die Modernität". "Das passt perfekt zur Hightech- Stadt Villach.“Die im September 2008 eröffnete Freihand-Bibliothek bietet neben den 41.000 Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Filmen und Musiknoten auch eine Riesenauswahl an digitalen Medien: „45.000 E-Books, E-Journals und Audio-Books stehen als Download zur Verfügung. Wer keinen eigenen E-Book-Reader hat, kann sich einen in unserer Mediathek ausleihen“, betonte Gerwin Müller, stv. Direktor der AK und Leiter der Bildungsabteilung. In Summe 14 Geräte hat die mediathek im Portfolio. Genutzt werden würden jedoch lieber die eigenen, wie Müller aus Erfahrung weiß.Im abgelaufenem Jahr kamen zählte die Mediathek rund 1.290 neue Besucher, der überwiegende Teil davon "junge Menschen, im Schüleralter", weiß Müller und ergänzt: "Uns freut es natürlich sehr, dass gerade die Jungen den Weg in die Mediathek finden."Rund 90 Veranstaltungen fanden vergangenes in der AK-Mediathek statt. "Buchpräsentationen, Reise- und Gesundheitsvorträge und Vorlesungen aus der Welt der Wissenschaft können in der Mediathek besucht werden“, so Goach zum Veranstaltungsangebot der AK-Mediathek.