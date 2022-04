Nach einem schweren Sturz mit seinem Mountainbike blieb ein 17-Jähriger in Timelkam regungslos am Radweg liegen.

TIMELKAM. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck stürzte aus bislang unbekannter Ursache am 18. April 2022 gegen 0.50 Uhr mit seinem Mountainbike am Geh- und Radweg entlang der L1270 Ungenacher Landesstraße heftig. Der 17-Jährig, der regungslos und nicht ansprechbar aufgefunden wurde, erlitt durch den Unfall wahrscheinlich schwere Kopfverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt in das Salzkammergutklinikum nach Vöcklabruck gebracht. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.