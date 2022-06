55 Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren, zog die Polizei gestern in Frankenburg aus dem Verkehr. "Spitzenreiter" unter den Rasern war ein 19-Jähriger Probeführerscheinbesitzer.

FRANKENBURG. Die Beamten der Polizeiinspektion Ampflwang führten am gestrigen Samstag (25. Juni 2022) Geschwindigkeitskontrollen im Ortsgebiet Exlwöhr durch. 55 Lenker hielten die Beamten wegen zu schnellen Fahrens an. Wie die Polizei berichtet, wurden 27 Organmandate wegen überhöhter Geschwindigkeit ausgestellt. 28 Autofahrer erwartet eine Anzeige.

Neun Fahrer könnten Führerschein verlieren

Neun von ihnen müssen sogar damit rechnen, den Führerschein zu verlieren, da sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit teilweise massiv überschritten haben. Der größte Raser war an dem Tag ein 19-Jähriger, der mit 102 km/h durchs Ortsgebiet bretterte und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt unterwegs war. Der junge Lenker war zudem noch in der Probezeit.