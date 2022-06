Via Twitter bot eine Deutsche ihre Hilfe an – der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

SEEWALCHEN. Nachdem die Seewalchner Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr vergangenen Dienstag auf ihrer Homepage und via Twitter bekanntgab, dass sie ihre Ordination aufgrund von mehreren Morddrohungen aus der Imfpgegnerszene schließt (die BezirksRundSchau berichtete), kam Bewegung in die Sache: "Eine deutsche Hackerin, die Erfahrung mit Täterausforschung im Darknet hat, hat sich bei mir gemeldet", erklärt Kellermayr. "Es gibt Spuren, der Staatsschutz hat bereits mit ihr Kontakt aufgenommen, nun wird gemeinsam ermittelt", so die Ärztin, die Mails mit Betreffs wie "Ich werde dich hinrichten" bekam. Diese waren der Grund, dass Kellermayr in der Ordination Alarmanlage und Panikraum einbauen ließ und einen Sicherheitsdienst engagierte.

Konkurs im September

Die Kosten dafür belaufen sich mitterweile auf mehr als 100.000 Euro. "Das Minus wird jeden Monat um 8.000 bis 10.000 Euro größer", erklärt Kellermayr. "Ende September gehe ich in Konkurs."

"Ich habe jetzt zugesperrt, damit ich wieder aufsperren kann."

Lisa-Maria Kellermayr

Bis die Täter gefunden werden, könne es trotz Ermittlungserfolgen Monate dauern. "Wir brauchen Sicherheitsbedingungen, unter denen wir wieder aufsperren können", so die engagierte Medizinerin. "Ich habe jetzt zugesperrt, damit ich wieder aufsperren kann." Alle bis hin zum Bundeskanzler wüssten über ihre Lage Bescheid. Nun müsse eine Lösung gefunden werden.

Mehrere Absender

"Hätte ich Polizeischutz gehabt, hätte ich nie Probleme gehabt", ist sich Kellermayr sicher. Ihre Ordination sei nur verstärkt bestreift worden, das sei alles gewesen. Für Kellermayr gibt es zwei Möglichkeiten: "Entweder Polizeischutz während der Öffnungszeiten oder die Kosten für den Sicherheitsdienst werden vom Staat übernommen."

Erleichterung macht sich trotz heißer Spur bei ihr noch nicht breit: "Es gibt mehrere Absender, es können Einzeltäter oder auch Gruppen sein. Es ist nicht nur einer, vor dem ich mich fürchten muss."