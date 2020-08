Nach einem Überholmanöver stieß ein Motorradfahrer mit einem herankommenden Pkw im Kreuzungsbereich zusammen.

OBERHOFEN. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 7. August gegen 18:30 Uhr mit seinem Leichtmotorrad von Oberhofen kommend auf die Kreuzung vor dem Haus Gegend 9 zu. Laut Zeugenaussagen dürfte der Mann unmittelbar vor der Kreuzung eine Gruppe Radfahrer überholt haben. Der 58-Jährige soll sich mit einem Blick zurück vergewissert haben, ob der Überholvorgang abgeschlossen ist und ohne nach vorne zu schauen nach rechts in die Kreuzung eingefahren sein. Dort kollidierte er mit dem herannahenden Pkw einer 30-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg gebracht.