Schwer verletzt wurde ein 17-Jähriger bei einem Unfall Donnerstagfrüh auf der Gallspacher Bundesstraße. Er musste reanimiert werden.

SCHWANENSTADT. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr kurz vor sechs Uhr Früh mit seinem Mountainbike auf der Gallspacher Bundesstraße B135. An der Kreuzung mit der Atzbacher Landesstraße bog er nach links Richtung Schwanenstadt ein. Zur selben Zeit lenkte ein 21-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Krems an der Donau seinen Kastenwagen auf der B135 Richtung Oberndorf. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 17-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf den Radweg geschleudert, wo er regungslos liegen blieb. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer verständigte die Rettung. Der Jugendliche musste am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.