STEINBACH AM ATTERSEE. Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden unternahm am 30. Mai 2021 gegen 13.30 Uhr mit drei Bekannten in der Gemeinde Steinbach am Attersee einen gemeinsamen Tauchgang im Attersee. Dieser dauerte ungefähr 85 Minuten inklusive einer rund 20-minütigen Dekompression. Er wurde von den vier Personen ohne Probleme beendet.

Ungefähr eineinhalb Stunden nach dem Auftauchen klagte der Mann allerdings über Kopfschmerzen und Schwindel. Daher verabreichte ihm ein Tauchbegleiter Sauerstoff. Er verständigte auch die Rettung. Die weitere Versorgung übernahm der Notarzt des Rettungshubschraubers C6. Anschließend wurde der 36-Jährige mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.