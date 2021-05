2 Vöcklabruckerinnen haben ein Projekt für Vöcklabruck eingereicht, schafften es prompt ins Publikumsvoting und bitten nun alle VöcklabruckerInnen darum, fleißig mitzuvoten: Der Landespreis für soziale Innovation brächte 12.000€ für eine lebendigere Innenstadt:

Alles nahm seinen Anfang beim Art-of-Hosting Training im OKH im November 2019 zum Thema „Wie können wir Menschen stärken und motivieren, damit diese die Entwicklung der Region aktiv mitgestalten“. In diesem 3-Tage-Workshop haben Sonja Winkler und Barbara Sikic einander kennen gelernt und die gemeinsame Begeisterung für ein stärkeres Miteinander in der Stadt Vöcklabruck entdeckt. So entwickelte und konkretisierte sich die Projektidee über die letzten 2 Jahre hinweg:

Es geht um eine Innenstadtbelebung von innen heraus (nicht ein Prozess, der von extern geleitet wird).

Es geht darum, dass VöcklabruckerInnen selbst nicht nur mitreden, sondern auch umsetzen.

Es geht darum, dem Erwecken der Innenstadt einen fixen und politisch neutralen Platz zu geben, wo die VöcklabruckerInnen hinkönnen, aktiv werden können, nachvollziehen können, was bisher geschah, anknüpfen können. Konkret. An ihre eigene Stadt.

Es geht um die Menschen, die selbst und ureigen WIRKEN so wie sie sind und damit ihren Lebensraum gestalten.

Sonja Winkler hat die Projektidee mit dem Namen KRAFTPLATZ Vöcklabruck nun für den Landespreis sozialer Innovation von dieziwi. – Die Zivilgesellschaft wirkt. eingereicht. Diese Ausschreibung passte insofern so gut, weil besonderes Augenmerk auf die Beteiligung der Zielgruppe liegt (bei diesem Projekt also VöcklabruckerInnen): „Nur so kann eine bedürfnisorientierte Realisierung der Idee erfolgen. Zum Beispiel, indem direkte Zielgruppen bei der Konzeption oder Umsetzung aktiv miteinbezogen werden.“

Das Projekt kam prompt ins Publikumsvoting: Von FR, 28.5., 12:00 Uhr bis 11.6. 12:00 Uhr kann jeder auf KRAFTPLATZ Vöcklabruck für das Projekt stimmen und es stärken. Bitte fleißig abstimmen und teilen!

Barbara Sikic und Sonja Winkler sind beide geborene Vöcklabruckerinnen. Barbara ist Innovationsmanagerin und betreibt seit 2017 den COworkingSPACE Vöcklabruck. Sonja ist Soziologin und Energetikerin und bringt langjährige Berufserfahrung in der Wohnungswirtschaft und beim Hilfswerk mit. Zusammen vereinen sie das Wissen und die Interessen von VermieterInnen/RaumgeberInnen und MieterInnen/RaumgestalterInnen.“