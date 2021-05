Das Aus- und Weiterbildungsangebot von BFI und WIFI läuft auch in Pandemiezeiten erfolgreich weiter.

VÖCKLABRUCK. "Wir haben sehr viel Unterricht online ab-gewickelt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht", sagt Eva Hasforter, Standortleiterin des Berufsförderungsinstituts (BFI) Oberösterreich in Vöcklabruck. Der Betrieb sei während des Lockdowns zwar runtergefahren worden, die Schulungen haben dennoch stattgefunden. "Über unsere Digiboards war es möglich, dass ein Trainer mit Teilnehmern vor Ort und weiteren arbeiten konnte, die sich beispielsweise in Quarantäne befunden haben", so Hasforter. Seit März sei wieder mehr Normalität eingekehrt. "Die digitale Kompetenz wollen wir aber beibehalten und eine Mischung aus Präsenz und Online anbieten. Das hat sich in den vergangenen Monaten bewährt", sagt Hasforter. Das Angebot soll sogar noch erweitert werden, etwa mit Webinaren für Einzelunternehmer oder den Gastrobereich.

95 Prozent im Präsenzunterricht

"Was unsere Aus- und Weiterbildungen betrifft, kann ich positiv auf die vergangenen Monate in der Coronazeit zurückblicken", sagt Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Josef Renner über das Angebot im Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) Vöcklabruck. Es habe keine Clusterbildungen oder Häufungen von Covid-Fällen gegeben. "Gemeinsam mit den Trainern und Kursteilnehmern haben wir das Beste daraus gemacht." Als Präsenzunterricht wieder erlaubt wurde, habe man es den Trainern freigestellt, ob sie diesen nützen oder lieber online arbeiten. "Rund 95 Prozent unserer Kurse werden mit Präsenz der Teilnehmer abgehalten. Es gab und gibt nur wenige Hybridveranstaltungen", sagt Renner. Um den Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln zu entsprechen, werden etwa große WIFI-Kurse im Saal der Wirtschaftskammer abgehalten.

Nachfrage ist gestiegen

"Der Bedarf und der Wunsch nach Aus- und Weiterbildung ist in der Coronazeit gestiegen", sagt der Vöcklabrucker WKO-Leiter. Das schlage sich auch in den sehr positiven Zahlen des ersten Quartals 2021 nieder.