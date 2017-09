Kartoffelernte 2017 in der Region

29.09.2017, 18:27 Uhr

Die Witterungsbedingungen waren ja anfangs nach dem Setzen der Pflanzkartoffeln lange zu kühl, dann sprungartig sommerliche Hitze, dann doch kurz genug Regen und danach die lange Trockenheit, die viele Bauern bangen lies. Vielerorts im Land wurde auch bereits bewässert, so auch beim Biohof Achter in Schalchham bei Regau. Daher ist die Ernte auch überraschend gut ausgefallen auf dem sonst so durchlässigen Schotterboden hier zwischen Regau und Oberlixlau.Die laut Familie Leitner hervorragende Speisekartoffel Lilly hat jedoch diese Wetterkapriolen gut überstanden und dankt mit guter Ernte in Bioqualität.Auch die 2 Kartoffelsuchhunde sind davon überzeugt und beteiligen sich mit Eifer an der Nachernte am Feld.Die Speisekartoffel in mehreren Sorten und Kocheigenschaften können am Biohof der Fam. Leitner in Schalchham dann neben vielen anderen heimischen Produkten übers Jahr erworben werden.

Viele regionale und saisonale Lebensmittel gibt es auch auf den vielen Bauernmärkten und Hofläden im Bezirk Vöcklabruck. Hier ein kleiner Überblick der verschiedenen Möglichkeiten sich mit regionalen Produkten zu versorgen. Gutes vom Land