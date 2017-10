12.10.2017, 17:49 Uhr

Unbekannte besprühten drei Gebäude.

SCHWANENSTADT. Mit Schriftzügen und Symbolen in roter Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 0 und 2 Uhr drei Gebäude im Stadtzentrum. Die Polizei geht davon aus, dass zwei verschiedene Täter am Werk waren, weil sich die Schriftbilder nicht gleichen. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.