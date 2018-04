Ablinger will Scharte auswetzen

25.04.2018, 20:59 Uhr

Internationale Spitzenathleten bei der OÖ. Paracycling-Tour

Zur Sache

BEZIRK. Die 5. Internationale OÖ. Paracycling-Tour ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Vom 10. bis 12. Mai werden die weltbesten Fahrer in der Region um den Rundfahrtsieg und UCI-Weltcuppunkte kämpfen. Österreichs Top-Handbiker Walter Ablinger wird bei seinem Heimrennen alles daran setzen, seinen Sieg von 2016 zu wiederholen. Im vergangenen Jahr musste sich der Weltklasse-Handbiker aus Rainbach bei Schärding aufgrund eines schweren technischen Gebrechens mit Rang zwei begnügen.Bei der Tour ebenfalls am Start ist Lokaldmatadorin Yvonne Marzinke aus Mondsee. Der Bewerb zählt zum European Handbike-Circuit, wodurch das Antreten internationaler Spitzenathleten fix ist. Insgesamt werden alle 14 Rennklassen ausgetragen. Die gesamte Nationalmannschaft ist am Start. „Bei der Rundfahrt werden heuer wieder Topleistungen erwartet“, so Dietmar Ematinger, Organisator der OÖ. Paracycling-Tour.Der 3-Stunden-Radmarathon am 10. Mai in Schwanenstadt ist auch der erste Event der Bike4Fun-Trophy für Freizeitsportler ( www.bike4fun.me ). Im Rahmenprogramm gibt es wieder einen Friedenslauf.warten vier Etappen auf die Athleten. Der Auftakt der Rundfahrt erfolgt am Donnerstag, 10. Mai, mit einem Rundstreckenrennen in Schwanenstadt. Das Herzstück des sechs Kilometer langen Rundkurses bildet der Anstieg auf den Philippsberg. Am Freitag, 11. Mai, Vormittag folgt mit einem Rundkurs in Vöcklabruck eine neue Etappe. Noch am gleichen Tag geht es zur dritten Etappe auf den Salzburgring. Den Abschluss der Rundfahrt 2018 bildet das Einzelzeitfahren auf einer schnellen Strecke in Attnang-Puchheim, wo auch im Anschluss die Sieger gekürt werden.für Freizeitsportler: 3-Stunden-Marathon am 10. Mai in Schwanenstadt, Zeitfahren am 12. Mai in Attnang-Puchheim, 2-Stunden-Mountainbike-Marathon am 6. Juli in Vöcklabruck.