Doppel Landesmeisterschaft 2018 in Mondsee

06.05.2018, 16:02 Uhr

Alle Mannschaften, bis auf die Titelverteidiger Michael Treiss und Lukas Rosner waren vom Squashclub Mondsee (SCM). Die Landesmeister von 2017 aus Steyr waren auch von der Teampunktezahl wieder die gesetzten Favoriten des Turniers. Der SCM war dieses Jahr mit sehr vielen starken Spielern und Jugendlichen vertreten. Darunter gab es zwei reine Damenmannschaften, eine davon bestand aus unseren jüngsten Nachwuchshoffnungen Anna-Lena Lacher und Hanna Kaltenleitner. Die beiden kämpften hart und zeigten was sie in der langen Vorbereitung auf das Turnier gelernt hatten.

Das Finale um die beiden ersten Plätze bestritten dann zwei Mondseer Mannschaften. Die Vater/Sohn Paarung Fritz und Simon Loindl trafen auf die Mannschaft David Ablinger und Mihaly Androczky. Die beiden jugendlichen Stars des SCM hatten sich fest vorgenommen das Turnier zu gewinnen und der Sieg war auch schon in greifbarer Nähe. Letztendlich mussten sie sich aber dann doch knapp in 2:1 Sätzen geschlagen geben.Somit konnten sich die beiden Loindls wieder einmal einen Doppeltitel holen. Sie sind damit neben ihren Vizestaatsmeistertiteln auch noch Doppellandesmeister. Simon Loindl ist seit letzten Wochenende Vizestaatsmeister in der Gruppe U19 und sein Vater Vizestaatsmeister in der Gruppe Ü45.Den dritten Platz des Turniers erkämpfte sich die auswärtige Mannschaft Michael Treiss und Lukas Rosner.Es war wieder einmal ein schönes Turnier mit vielen spannenden Spielen in einer lockeren familiären Atmosphäre.