Dijon ist mehr als nur ein Senf. Die Hauptstadt von Burgund war Ziel von 24 Französisch-Schüler:innen der 4a, 5a und 7a des BG/BRG/BORG Köflach. Im Rahmen des Erasmus+ Projekts "Dijon - Köflach" kam es zu einem Schüler:innenaustausch mit den Franzosen.

KÖFLACH. Gratis, aber nicht umsonst. Dank des Erasmus+ Projekts, wo alle Kosten übernommen wurden, fuhren 24 Französisch-Schüler:innen des Köflacher Gymnasiums zum Collège Le Parc in Dijon. Das Programm spannte einen Bogen von kulturellen Höhepunkten - die Altstadt bis zum Hospiz in Beaune - über schulische Begegnungen, sportlichem Austausch wie Basketball, Bouldern, Akrobatik und Trampolinspringen bis zum Erforschen des kulinarischen und familiären Lebens in dieser Gegend.

Große Begeisterung

Der Enthusiasmus der Franzosen war unbeschreiblich. Die Steirer:innen waren die Sensation der Woche. Sie nahmen am Unterricht teil, mit Unterstützung der begleitenden Lehrerinnen wurden Experimente in Biologie, Geographie, Physik und Chemie mitgestaltet. An einem Vormittag war es die Aufgabe der Köflacher Schüler:innen, den Austauschschüler:innen, die Deutsch lernen, Österreich näher zu bringen. Sie mussten Informationen aus den Bundesländern zuordnen und dann auf Deutsch vortragen. Die Köflacher:innen erledigten das auf Französisch. Dann gab es österreichischen Tanzunterricht: Polka, Walzer und eine Quadrille, wie sie am berühmten Opernball nach Mitternacht getanzt wird. Zwei Abende verbrachten die Köflacher:innen in französischen Familien - eine sprachliche Herausforderung auch ohne Lehrerinnen.

Drei Jahrgänge in Dijon

Da Besondere an diesem Projekt? Es waren drei Jahrgänge beteiligt, es war kostenlos und erstmals konnten Schüler:innen ihre Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache schon vor der Oberstufe tatsächlich ausprobieren. Die Französisch-Schüler:innen der 4. und 5. Klasse müssen normalerweise bis zur 7. Klasse warten, wo üblicherweise eine Sprachreise nach Frankreich stattfindet. Die begleitenden Professorinnen Karin Buchgraber, Sabrina König und Krista Mürzl freuten sich über den großen Erfolg dieser so lange hinausgeschobenen Reise.

Zum Abschied bildeten die französischen Schüler:innen ein Spalier für die Köflacher:innen.

Foto: Mürzl

hochgeladen von Harald Almer

Ein kleiner Teil der Jugendlichen aus Dijon wird im Mai dem BG/BRG/BORG Köflach einen Gegenbesuch abstatten. Ihr Enthusiasmus zeigte sich vor allem beim Abschied: Alle Schüler:innen und Lehrer:innen von Dijon bildeten ein Spalier am Schuhof, um die Weststeirer:innen zu verabschieden - ein bewegender Moment für alle.

