Das Stadtmarketing Voitsberg der Stadtgemeinde Voitsberg führte auch 2019 am Nachmittag des Heiligen Abends beim Michaeliplatz die Niederlegung vom Jesuskind in eine Krippe am Michaeliplatz durch.

Begrüßt wurden die vielen Kinder mit deren Angehörigen sowie den Vizebürgermeistern Kurt Christof und Manfred Prettenthaler und einigen Gemeinderäten bei milden Temperaturen von Bürgermeister Mag. (FH) Bernd Osprian. Stadtpfarrer Mag. Gerald Krempl sprach besinnliche Worte und Bgm. Osprian las eine Weihnachtsgeschichte vor.

Musikalisch umrahmt wurde diese Veranstaltung vom Sänger Günter Bachatz, welcher in seiner Heimatstadt in altbewährter Weise Weihnachtslieder zum Besten gab und auch eine besinnliche Stimmung auf den Platz brachte.

Die Augen der Kinder funkelten, als sie das Jesuskind in der Krippe anfassen konnten und sich mit diesem fotografieren lassen konnten.

Bgm. Bernd Osprian bedankte sich bei den Mitwirkenden, dem Tonmeister Herrn Aspeck und dem Bauhof Voitsberg für die Vorbereitungen.

Text und Fotos: Walter Ninaus