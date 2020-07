In den ersten sieben Wochen wurde die neue Sommerrodelbahn stark frequentiert.

EDELSCHROTT. Die Rahmenbedingungen für den Start der neuen Sommerrodelbahn der Diesel-Brüder in Modriach, Gemeinde Edelschrott, waren coronabedingt nicht einfach. Daher ist es umso bemerkenswerter, dass die "Steirarodl" in den ersten sieben Wochen großartig angenommen wurde. Vor allem bei Schönwetter und an den Wochenenden herrschte ein richtiges G'riß um die neue Attraktion, alle 15 Sekunden startete ein Teilnehmer in Richtung Tal, um dann wieder bequem den Berg hinaufgezogen zu werden.

Sehr gute Auslastung

"Wir sind sehr glücklich über unseren Start", sagt Stefan Riedler von der Firma Diesel. "Die Auslastung ist durchgehend gut." Wichtig ist, dass die "Steirarodl" auch bei Schlechtwetter in Betrieb ist, denn die Wagerln haben eine "Regenhaube", damit die Insassen trocken bleiben. "Auch bei starkem Besuch haben wir so gut wie keine Wartezeiten wegen unseres kurzen Startintervalls", sagt Riedler.

Mittlerweile hat auch die Gastronomie nachgezogen und so steht täglich ein Food-Truck beim Startareal, um die Gäste verköstigen zu können. Und auch die umliegenden Gasthäuser profitieren vom verstärkten Gäste-Aufkommen. Auch die vielen Gratis-Parkplätze erweisen sich als "Gold-Griff". Eine weitere Neuerung ist die Foto-Box auf der Bahn. Mitten in einer Kurve werden die Gäste "in Action" fotografiert, beim Ausgang kann man sich die Fotos als Erinnerungsstücke ausdrucken, was auch schon gut ankommt. Die Beschilderung ist ebenfalls bereits abgeschlossen. Wichtig ist, bei der Autobahnabfahrt Modriach abzufahren, dann lotsen vier bis fünf Wegweiser die Gäste zur "Steirarodl".

Speed-Coaster in Planung

Um die Attraktivität in Zukunft noch auszubauen, planen die Diesel-Brüder am gleichen Areal eine zweite Streckenführung, einen sogenannten Speed-Coaster, der in einer direkteren Linie zu Tal führt und damit auch höhere Geschwindigkeiten zustande bringt. "Derzeit befinden wir uns bei diesem Projekt in der Planungs- bzw. Einreichphase", erklärt Riedler. Euphorisch klingen die Stimmen von Bgm. Georg Preßler und Tourismusobmann der Steirischen Rucksackdörfer, Hans Schmid. "Die Steirarodl ist eine echte Bereicherung unserer Gemeinde und wir sind wirklich stolz auf dieses Projekt", so Preßler. "Ein touristischer Meilenstein für die Rucksackdörfer", ergänzt Schmid.

Trotz der schwierigen Corona-Zeit wird auch ein anderes Projekt eifrigst vorangetrieben. Denn beim Dieselkino in Lieboch laufen die Umbauarbeiten für ein neues Bowling-Center, das im Spätherbst eröffnet werden soll. Direkt beim Kino am Parkplatz wird dieses neue Zentrum installiert und wird dann so ähnlich aussehen wie in Gleisdorf, wo das Bowling-Center bereits Realität ist.