Raus aus dem Kino und rein in das Live-Erlebnis heißt es am Freitag, dem 14. August, mit Tarantino Experience im Ligister Schilcherhof. Die Band entführt in die Welt Quentin Tarantinos und garantiert Nervenkitzel. Blitzende Schwerter oder schmauchende Pistolenläufe sind nicht die einzigen Überraschungen auf die das Publikum gefasst sein sollte während zu „Never Can Tell“ oder „Woo Hoo“ getanzt wird.

Am Samstag, dem 15. August, verzaubert Bix Beat die Gäste. Die Band rund um Sängerin Elisabeth Gressl lässt ein Repertoire an Emotionen in entspanntem Smooth-Jazz, spritzigen Swing, smartem Blues, knackigem Funk oder romantischen Pop aufleben. Bix Beat berührt, begeistert – und lässt im wahrsten Sinne des Wortes garantiert den Funken überspringen.

Die Konzerte beginnen um 20 Uhr, Küche ab 18. Uhr. Bitte unbedingt unter schilcherhof@schilcherhof.at oder 0664/155 63 71 reservieren.