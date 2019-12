Gute Nachrichten aus Rosental. Harald Rohrer und Rupert Kren führen "The Box" in geänderter Form weiter.

ROSENTAL. Es stimmt, dass die Veranstaltungslocation "The Box" in Rosental unter der jetzigen Führung nicht mehr laufen wird. Aber geschlossen wird sie deshalb nicht, sondern nur in einer geänderten Art und Weise weitergeführt. Harald Rohrer und Rupert Kren werden in Kürze genauere Informationen geben. Alfred Jarema wird, soweit es ihm möglich sein wird, weiterhin in "The Box" aktiv sein und sein Know-How zur Verfügung stellten.