Im Köflacher Fitnessstudio "X-Large" starteten schon viele Mitglieder der Bodybuilding-Szene mit ihrer Karriere. Einer von ihnen ist Stefan Probst, der nun zum Europameister der "World Fitness Federation" (WFF) wurde.

KÖFLACH. Er trainiert im Fitnessstudio "X-Large" und steht unter Betreuung des ehemaligen Bodybuilding-Europameisters Walter Stückler - Stefan Probst. Erst vor Kurzem wurde er Staatsmeister bei der österreichischen Bodybuilding-Staatsmeisterschaft und holte sich eine Woche später den tschechischen Meistertitel.

Stefan Probst holte sich dieses Jahr seinen ersten internationalen Titel.

Starke Konkurrenz



Nun war es Zeit für den nächsten großen Karriereschritt. Deshalb nahm er an der diesjährigen WFF-Europameisterschaft in Bad Langensalza in Deutschland teil. Nach einer ausgiebigen Vorbereitungszeit stellte er sich noch trainierter als zuvor in der Klasse Men's Fitness einer besonders starken Konkurrenz. Hier zahlten sich seine Selbstsicherheit und professionelle Vorbereitung aus und brachten ihm seinen ersten internationalen Titel als Europameister.

