Elfter Sieg im zwölften Spiel für die ungeschlagenen Voitsberger in der Landesliga. ASK Köflach siegt im Derby gegen Bärnbach 3:1, Mooskirchen verliert unglücklich in Großklein.

VOITSBERG. Die Voitsberger marschieren unaufhaltsam in Richtung Herbstmeistertitel. Nach der Niederlage gegen DSV Leoben liegt Mettersdorf als Dritter schon 14 Punkte zurück, also bleiben nur noch die Obersteirer mit Trainer Carsten Jancker als Titelmitkandidat übrig. In der letzten Herbstrunde Ende Oktober kommt es zum "Clash" in Leoben.

Daheim gegen Lebring ließen die Voitsberger nichts anbrennen. Philipp Zuna war mit seinen zwei Treffern in der 28. und 43. Minute maßgeblich am Sieg beteiligt, Torjäger Alexander Rother traf in der 37. Minute zum 2:0. Mit diesem 3:0-Sieg feierten die noch ungeschlagenen Voitsberger den elften Sieg im zwölften Spiel, nächsten Freitag geht es nach Ilz.

400 Zuschauer

Das West-Derby in der Oberliga zwischen dem ASK mochart Köflach und dem Atus Sadiki Bau Bärnbach war mit 400 Fans gut besucht. Die Köflacher behielten mit 3:1 die Oberhand, bereits nach 27 Minuten war das Derby durch Treffer von Michael Wallner und Nikica Filipovic (Elfmeter) vorentschieden. Kurz nach der Pause traf Niko Maric, das Ehrentor von Bärnbach durch Florian Rabitsch in der 57. Minute war nicht mehr entscheidend. Die Köflacher kamen durch die Niederlage des USV Draxler Mooskirchen in Großklein bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran.

Die Mooskirchner mussten in einer kuriosen Partie in Großklein "Federn lassen". Erst in der 86. Minute fiel das Tor der Hausherren, die insgesamt neun gelbe Karte und eine "Ampelkarte" in der 95. Minute sahen. Durch den Sieg der Gabersdorfer in Gössendorf rückten auch die Südsteirer wieder näher an Mooskirchen. Die Oberliga Mitte/West bleibt bis zum Ende des Herbstdurchgangs spannend.