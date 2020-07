LTV Köflach veranstalten den Berglauf von Graden auf die Terenbachalm.

KÖFLACH. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019 bei der Ausrichtung der Berglauf-Staatsmeisterschaften im Zuge des Lipizzanerheimat Berglaufs von Graden über das Sattelhaus auf die Terenbachalm mit über 350 Teilnehmern, einer Wertschöpfung von rund 40.000 Euro für die Region und der unbezahlbaren Werbung durch den ORF-Beitrag zum Rennen, der österreichweit ausgestrahlt wurde, hat sich der LTV Köflach trotz sehr großer Unsicherheit, auch in finanzieller Hinsicht durch die bestehende Covid 19-Zeit, entschlossen, die 4. Auflage des "Raiffeisen Lipizzanerheimat Berglaufs" am Sonntag, dem 2. August, in Graden/Köflach mit Start ab 10 Uhr, aller widrigen Umstände zum Trotz, um ein Zeichen zu setzen.

30-Sekunden-Intervall

Auch wenn es die gesetzlichen Rahmenbedingungen zwar es nicht mehr erfordern würden, wird dieser Berglauf erstmalig in Form von Einzelstarts mit 30-Sekunden-Startintervallen ausgetragen.

Um möglichst wenige Kontaktmöglichkeiten zu haben, werden auch die Schnellsten zu Beginn starten. Die Strecke selbst ist dieses Jahr um die Startschliefe im Dorf über 700 Meter verkürzt und weist denoch eine Gesamtlänge von 8,5 km und 1050 Höhenmetern auf.

Also gewiss kein leichtes Unterfangen für alle Teilnehmer. Aber so ist der Veranstalter überzeugt, dass ist dieser Lauf auch für reine Hobbyläufer, die zwei bis drei Mal pro Woche etwas laufen gehen, mit einer Mischung aus Gehen und Laufen zu bewältigen ist. "Letztendlich zählt ja immer der persönliche Erfolg und Freude den inneren Schweinehund überwunden zu haben", sagt Obmann Stefan Mayer.

Unberührte Almwiesen

Die letzten ein bis zwei Kilometer mit dem Blick Richtung Ziel, wo dann am Bergkamm laufend auf unberührten Almwiesen zur linken Hand das Murtal und zur rechten das Kainachtal liegen, entschädigen dann für jeden Meter der Plagerei und erzeugen so, das bestätigen uns alle Teilnehmer, wunderschöne Glücksgefühle und Emotionen. Für alle, für die die 8,5 km noch etwas zu viel sind, gibt es einen eigenen Hobbylauf über 4,5 km Länge.

"Als LTV Köflach wollen wir als einer der noch ganz wenigen Vereine, die sowohl im Laufsport mit seinen Athleten österreichweit aktiv sind, als auch als Veranstalter selbst unseren Beitrag für einen sanften Tourismus in der Region beitragen und allen Laufbegeisterten Menschen die Möglichkeit bieten, an einem Laufbewerb teil zu nehmen. Es würde uns freuen möglichst viele sportbegeisterte Menschen am 2. August in Graden am Start begrüßen zu dürfen und uns als Veranstalter für unsere Mühe zu belohnen", so Mayer weiter.

Für das größte Team aus der Lipizzanerheimat, egal ob über 8,5 oder 4,5 Kilometer, gibt es einen Sonderpreis.

Anmeldungen unter: http://hightech-timing.com/Event/1046