"Semper in Via" = "immer am Weg"

In meinen Augen ist das Leben eine Reise auf einem Weg, der breit wie eine Autobahn oder wackelig wie ein Trampelpfad sein kann. Es gibt Phasen im Leben, in denen man auf seinem Weg von lieben Menschen begleitet wird, in der nächsten Sekunde hat man das Gefühl doch völlig alleine unterwegs zu sein.

Genau für diese Gedanken steht "SEMPER IN VIA" ...denn es geht nicht darum, welchen Weg und mit wem wir ihn gehen, sondern darum, dass wir "immer am Weg" bleiben und stetig weitergehen.

Ich, Stefanie Semper, arbeite seit 2014 in meiner eigenen Praxis für Ergotherapie in Thaya. Ich begleite Familien, deren Reise sich im Augenblick mehr oder weniger steinig anfühlt. Da ich von der Wichtigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit überzeugt bin und ich manchmal an meine therapeutischen Grenzen stoße, freue ich mich, dass ich für meine neue Praxiseinrichtung einige kompetente Kolleginnen gewinnen konnte.

Nun sind wir 6 freiberufliche - von einander unabhängige - Therapeutinnen verschiedener Fachrichtungen und unser gemeinsames Ziel ist es, Sie auf Ihrem persönlichen Weg zu begleiten.

Machen Sie sich selbst ein Bild von uns und unserer Räumlichkeiten - wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag der offenen Tür am 29. August 2020 von 9:30 bis 18:00 Uhr.

Nähere Informationen über uns finden Sie unter www.semperinvia.at und auf unserer Facebook Seite "Semper in via - Praxis für Therapie & Beratung" sowie auf Instagram "praxis_semperinvia"