Corona auch in Windigsteig eine Herrausforderung

WINDIGSTEIG. In den Medien hört man immer wieder von Gemeinden, die händeringend nach praktischen Ärzten für eine Hausarztpraxis suchen. Zum Glück gibt es diese Probleme nicht in der Marktgemeinde Windigsteig. Ganz im Gegenteil –seit 1993 ist Frau Dr. Susanne Rabady niedergelassene Ärztin für Allgemeinmedizin in Windigsteig. Sie ist Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (OEGAM) und war in den letzten Wochen –aufgrund von COVID-19 –in einigen Nachrichtenkanälen präsent. Im letzten Jahr wurde die Gemeinschaftspraxis Dr. Rabady und Dr. Berger OG gegründet. Herr Dr. Stefan Berger ist bereits einige Jahre in der Arztpraxis tätig und den Patientinnen und Patienten sehr vertraut. Die Nachfolge ist somit bereits jetzt gesichert. In Zeiten, in der wir ein besonders großes Augenmerk auf die Gesundheit legen, möchten wir betonen, stolz auf die Praxis zu sein. Die Arbeit in den letzten Wochen war mit Sicherheit eine herausfordernde. Die Gemeinschaftspraxis musste unter anderem einen Spuckschutz im Anmeldebereich ankaufen. Die Gemeinde hat diese Anschaffung zu 50% subventioniert.