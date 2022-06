Am Sonntag, 25. Juni wurde das große Bezirksfest anlässlich "100 Jahre NÖ" bei Bilderbuchwetter fortgesetzt.

WAIDHOFEN/THAYA. Was am Samstag erst nass began, endete am Sonntag bei traumhaften Sommerwetter.

Der bunte Reigen aus Aufführungen, Konzerten, Interviews und Vorführungen begeisterte die Zuschauer, fand am Sonntag allerdings auch seinen Abschluss. Die BezirksBlätter waren natürlich beim Bezirksfest mit dabei und haben für Sie die besten Eindrücke aus der Bezirkshauptstadt gesammelt.

