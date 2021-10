Klimaticket nun auch für das gesamte Waldviertel

Nun auch deutliche mehr Entlastungen für Wienpendler und auf den Busverbindungen

BEZIRK. Bei der Pressekonferenz mit Bundesministerin Leonore Gewessler wurde die Einigung zum Klimaticket auch für Niederösterreich und den VOR verkündet. „Damit kann das Klimaticket am 26. Oktober 2021 in ganz Österreich starten und nun kann das Klimaticket von Wienpendlern auch in der kompletten Kernzone von Wien genutzt werden und gilt auch für die Busverbindungen im Waldviertel. Das ist ein wichtiger weiterer Schritt für leistbare Mobilität und mehr Klimaschutz.“ Freut sich Martin Litschauer, Nationalratsabgeordneter und Vizebürgermeister in Waidhofen.

„Das Klimaticket Now kann nun im Oktober um 949 Euro erworben werden. Für die Verbindung von Waidhofen nach Wien (inklusive Kernzone) bedeutet das gegenüber dem aktuellen Jahresticket von 2298 Euro eine Ersparnis von 1349 Euro, von Gmünd nach Wien (inklusive Kernzone) erspart man sich gegenüber der aktuellen Jahreskarte von 2477 Euro insgesamt 1528 Euro“ erklärt Litschauer.

„Ich bin überzeugt, dass dieses neue Öffi-Angebot eine deutliche Entlastung für unsere Pendler bringen kann. Jetzt ist es wichtig, dass das Angebot im Waldviertel durch das Land Niederösterreich auch deutlich ausgebaut wird. Wir brauchen rasch Direktbahnverbindungen zwischen den Bezirkshauptstädten aber auch einen Ausbau der anderen Öffis als Zubringer zur Bahn und zu den Arbeitsplätzen. Und natürlich muss auch die Fahrzeit auf der Franz-Josef-Bahn weiter verkürzt werden.“ fordert der Waldviertler Abgeordnete Martin Litschauer.