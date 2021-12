Kirche St. Michael im Lungau

Die Pfarrkirche St. Michael ist die Pfarrkirche der römisch-katholischen Pfarre St. Michael im Lungau.

Im 9./10. Jahrhundert dürfte in St. Michael an der Stelle einer vorchristlichen Kulturstätte die erste Kirche errichtet worden sein. Nach deren Verfall um 1100 wurde die neue Michaelskirche 1147 erbaut und erstmals urkundlich erwähnt.

Um 1500 wurde die Pfarrkirche um das Langhaus erweitert und 1513 zusammen mit der Filialkirche St. Martin neuerlich geweiht. Der bei der Kirche bestehenden achteckigen Karner - die Wolfgangskapelle - stammen wahrscheinlich schon aus dem 14. Jahrhundert.

Die pneumatische Orgel im Rokoko-Gehäuse schuf Albert Mauracher im Jahre 1909, sie hat zwölf Register auf zwei Manualen und Pedal.

Zur Pfarrkirche gehört die Filialkirche St. Martin.

Der Sage nach ist der Bayernherzog Theodor nach seinem Tod in der Schlacht bei Bundschuh/Lungau in der Kirche von St. Michael bestattet worden. Im 14. Jahrhundert erlebt St. Michael Aufschwung durch die neu angelegte Trassenführung einer alten Römerstraße.

Durch den oberen Lungau führte schon zur Römerzeit eine wichtige Verbindungsstraße von Teurnia (bei Spittal an der Drau/Kärnten) über den Radstädter Tauern weiter nach Juvavum (Salzburg). Daran erinnern noch einige an den Kirchen eingemauerte römische Grabsteine.