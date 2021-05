Aufgrund von akuten Platzmangel baut die Hörmann Technik GmbH in Waidhofen aus. Der Spatenstich für den Neubau eines weiteren Betriebsgebäudes fand am Dienstag, 25. Mai am neuen Standort, direkt neben dem bisherigen Firmensitz, statt. Derzeit sind im Unternehmen 40 Mitarbeiter beschäftigt.

WAIDHOFEN/THAYA. Die Erweiterung ist notwendig geworden, da trotz einer genauen und sorgfältigen Planung viele Aufträge mangels fehlender Technikerbüros und Räume zur Arbeitsvorbereitung nicht angenommen werden können. Auch das Waren- und Materiallager wurde nach vielen erfolgreichen Jahren zu klein. Notwendige Schulungen der Mitarbeiter können aufgrund von fehlenden Kommunikationsräumen nur im geringen Ausmaß erfolgen.

Geräte, die sich zur Reparatur im Betrieb befinden, haben einen hohen Platzbedarf und die Übernahme und Entsorgung von Altgeräten stellt das Unternehmen durch den hohen Flächenverbrauch ebenfalls vor große Herausforderungen. Die Lagerung der Materialien und der elektrotechnischen Anlagen muss zum Teil in provisorisch aufgestellten Containern erfolgen, da im derzeitigen Lager der Platz fehlt. Wertvolle Arbeitsmaschinen und Arbeitsgeräte müssen zeitweise im Freien gelagert werden. Die Anlieferung der Waren und Geräte erfolgt über eine schmale Zufahrt, wodurch es permanent zu Verzögerung innerhalb der Arbeitsabläufe kommt.

Parkflächen werden erweitert

Die Anzahl der Parkplätze an der Gemeindestraße reicht weder für die Firmenfahrzeuge, den privaten Fahrzeugen der Mitarbeiter. Auch die 13 Kundenparkplätze sind sehr knapp bemessen.

"Die derzeitige Situation ist nicht mehr tragbar und ermöglicht kein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens. Ziel ist es, durch die geplante Investition, den Standort in Waidhofen/Thaya zu einem elektrotechnischen Technologie- und Informationszentrum im Waldviertel zu machen. Auch die Arbeitsplätze in der Region sollen dadurch gesichert und ausgebaut werden," erklärt Geschäftsführer Gregor Hörmann.

Umfangreiche Neuerungen geplant

Der Fokus liegt hauptsächlich auf Büros zur projektbezogenen Planung und Arbeitsvorbereitung. Ebenso soll auf große Besprechungsräume gesetzt werden, um den Kunden die Planungen so realitätsnah und genau wie möglich präsentieren zu können. Das Lager soll vergrößert werden, um die Abläufe der Lagerlogistik effizienter zu gestalten. Durch das Just-in-Time-Prinzip soll das Unternehmen auch weiterhin – vor allem in Hinblick auf die Internetriesen - konkurrenzfähig bleiben und seinen Service ausbauen. Den Kunden soll es möglich sein, die Waren schnell und sicher in unseren Betrieb abzuholen. Gleichzeitig soll auch die rasche Lieferung der Produkte weiter forciert werden.

Maßnahmen zum Umweltschutz

Im Zuge des Neubaus soll die bestehende Gasheizung auf eine ressourcenschonendere Wärmepumpenheizung umgestellt werden, die auch im Sommer zur Klimatisierung eingesetzt werden kann. Die erforderliche Energie wird durch eine Photovoltaikanlage auf der Dachfläche des Neubaus erzeugt. Auch im Hauptgebäude wird die Beleuchtung auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet.

Des Weiteren sollen auf den neuen Parkplätzen drei Stromtankstellen angeboten werden. Gleichzeitig sollen die Altstoffe fachgerecht der Wiederverwertung zugeführt werden, um damit den Abbau von neuen Ressourcen zu verhindern. Dazu wird mehr Platz zur Sortierung der Altgeräte und Kabelreste benötigt.