40jähriges Klassentreffen (Volksschule Gr.Siegharts Jahrgang 1976/77)

03.10.2017, 20:06 Uhr

Nach einem Rundgang in der Volksschule Gr.Siegharts wurde mit den einstigen Lehrern Frau Anna Franz und Frau Heidemarie Hahn viel über die gemeinsamen Erlebnisse gelacht und alte Erinnerungen wieder in geselliger Runde aufgefrischt.Neben den Lehrerinnen kamen 10 von ehemals 21 Schülern. Einer der Schüler, Pfarrer Martin Römer ist seit 1995 in Mexiko als Pfarrer tätig. Er schickte für die anwesenden Mitschüler und Lehrer ein E-Mail worin er erste Eindrücke nach dem Erdbeben schilderte und über seine dortigen Aufgabengebiete erzählte.Es war ein lustiger und geselliger Abend unter alten Schulfreunden.