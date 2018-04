Forellenknödel und Kälberne Birn im Stadtsaal

23.04.2018, 09:49 Uhr

Die Initiative "Gesunde Gemeinde" organisierte am Wochenende ein Gala Dinner im Barock-Stil.

WAIDHOFEN. Bei dem Gala Dinner wurden verschiedene pompöse Speisen aus der Barock-Epoche serviert. Besonders daran ist, dass zu dieser Zeit alle möglichen Gerichte mit Zucker gewürzt wurden, denn der war wegen des hohen Preises ein Statussymbol. Die Rezepte dafür wurden aus alten Handschriften entziffert, das älteste Rezept stammt aus 1678. Mengenangaben waren unseren Vorfahren jedoch gänzlich unbekannt und teilweise waren nicht mal alle Zutaten in den Anleitungen vorhanden. Die Gastrosophie Salzburg hat sich trotzdem der Herausforderung gestellt, wie Marlene Ernst berichtet: "Man muss nur aufpassen, dass das optisch nicht in die Hose geht". Neben Erbsensuppe mit verschiedenen Knödel Einlagen wurden auch Hirschpastete und Pilzquiche mit Zimt serviert. Besonderes Highlight war die Kälberne Birn: Rinderfaschiertes zu einer Birne geformt mit Marzipan als Kerngehäuse.Bürgermeister Robert Altschach war begeistert "Mir hat alles sehr gut geschmeckt, doch am besten war der Zwischengang, nämlich das Zitronensorbet".

Vivaldi, Bach und Händel

Früher zelebrierte man das Essen mit einem Rundum Paket, deshalb war auch das Ensemble Harmonie-Wien anwesend, die das Publikum mit barocken Musikstücken und witzigen Anekdoten unterhielt. Besonders begeistert waren alle vom 10-jährigen Mozart 2.0, Elias Keller, der gerade mal seit drei Jahren Klavier lernt und Stücke von Franz Liszt oder Beethoven ohne Anstrengung auswendig spielt.Mit-Veranstalterin Gerlinde Oberbauer erzählt: "Wir haben nicht erwartet, dass sich die Karten so schnell verkaufen." Auf die Frage, ob es sowas bald wieder geben wird, meint sie: "In nächster Zeit eher nicht, denn hinter der Veranstaltung steht ein riesiger Aufwand, den man auch irgendwie finanzieren muss. Eventuell übernächstes Jahr wieder."