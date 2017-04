Karl Ploberger „Der Gartenflüsterer“

AT

WAIDHOFEN. Österreichs Biogärtner Nr. 1, Karl Ploberger, kommt am Montag, dem 8. Mai um 19.30 Uhr nach dem großen Erfolg im Vorjahr wieder nach Waidhofen und stellt sein neues, nunmehr 20. Buch "Der Gartenflüsterer" im Stadtsaal vor.

Der Bestseller-Autor und Garten Guru verrät seine besten Kniffe für einen Wohlfühlgarten, berichtet aus seinem ganz persönlichen Gartenalltag und lässt einen Blick in seinen eigenen Garten werfen. Rat und Tat aus Profihand kombiniert. Die Vielfalt ist es, die ihn beim Gärtnern so begeistert. Und ebenso schätzt er das Leben mit der Natur. Seit 40 Jahren ist Karl Ploberger nur noch Bio unterwegs. Sein absolutes Credo für ein erfolgreiches Gärtnern ist der Kompost. Denn ist der Boden gesund, sind die Pflanzen gesund und es gibt weniger Probleme mit Krankheiten und Schädlingen.