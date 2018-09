Neues Buch: Waidhofen von "Ackerbürger" bis "Zwiebelkapelle"

20.09.2018, 10:06 Uhr

Der Historiker Erwin Pöppl veröffentlicht das ultimative Lexikon über die Bezirkshauptstadt.

WAIDHOFEN. Wenn man einen Experten über die Geschichte Waidhofens sucht, führt kein Weg an dem Historiker Erwin Pöppl vorbei. Kein Wunder: schließlich ist der pensionierte Gymnasium-Professor seit über 40 Jahren Chronist der Stadt und sammelt seit Jahrzehnten Fotos, Dokumente und Unterlagen über die Stadt. Jetzt erscheint mit "Waidhofen an der Thaya PUR" das neueste Werk Pöppls, das sich von einer Chronik aber deutlich unterscheidet.

Jugend in Waidhofen

Die Idee kam Pöppl bei einem Blick auf den Stadtplan: dutzende Bezeichnungen und Begriffe sind für Außenstehende kaum nachvollziehbar. "Deshalb wollte ich eine Art Lexikon über Waidhofen machen um den Interessierten Waidhofnern und auch Fremden einen Überblick zu geben". Auf 250 Seiten präsentiert der Autor nicht nur eine Übersicht über 300 Begriffe aus der Stadt, sondern auch einen Abschnitt über versunkene Geschäftswelten, Prominente in der Stadt und Originaldokumente aus der Sammlung von Rainer Jezek.Darüber hinaus beleuchtet Pöppl die Entwicklung der Stadt vom Dorf am Bach zum zentralen Ort, den Vorort Niedertal, die Benennung von Straßen und wer wann und wie den Bürgereid schwören musste.Besonderes Augenmerk legt Pöppl als Spezialist für "Oral History" auf die Berichte von Zeitzeugen. Wie verbrachten heute ältere Waidhofner ihre Jugend? Wie war das damals im legendären Kaffee Waidhofen von Franz Todt? Und natürlich haben auch Johann Gramanitsch und sein Krokodil Jokl einen Gastauftritt in "Waidhofen an der Thaya PUR".Wobei der zuvor gebrauchte Begriff "Lexikon" dem Buch wohl nicht gerecht wird: "Was ich vermeiden wollte war eine ermüdende Auflistung von Fakten. Das Buch soll lebendig, unterhaltsam und einfach zu lesen sein", so Pöppl. "Jeder der knapp 6.000 Waidhofner soll sich darin wiederfinden". Im Gespräch mit den Bezirksblättern verspricht der Historiker auch einige Überraschungen. Für sein Buch hat der Professor nämlich auch die Nachnamen der Waidhofner analysiert: "Da kann werden bestimmt einige Missverständnisse richtiggestellt", schmunzelt der Autor.Woher das ganze Material stammt? "Das ist eine typische Lehrerkrankheit: Sammeln und aufschreiben", lacht Pöppl, der gerne betont, dass er 46 Jahre das örtliche Gymnasium besuchte. Acht Jahre als Schüler, 38 Jahre als Lehrer.Waidhofen an der Thaya PUR erscheint am 10. November. Die offizielle Buchpräsentation findet am 9. November um 19 Uhr im Stadtmuseum Waidhofen an der Thaya statt. Vorbestellungen sind bei der Buchhandlung Kargl möglich. Preis: 32 Euro bzw. 29 Euro bei Vorbestellung. 250 Seiten, ca. 60 Fotos.