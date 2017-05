Oldtimerverein Vitis lädt am 11. Juni zum Oldtimertreffen

05.05.2017, 08:26 Uhr

In Vitis gibt es sein Jahren einen sehr regen Verein, der sich mit der Erhaltung von alten Kulturgut beschäftigt.

Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen

- (wak) Der Oldtimerverein ist Vitis hat sich in der Oldtimerszene bereits einen sehr guten Namen gemacht. Er besteht bereits seit vielen Jahren und hat derzeit 52 Mitgliedern plus Familienmitgliedern und ist sehr bodenständig. Der Nachwuchs wird ebenfalls stark mit eingebunden. Es herrscht ein sehr familiäres Verhältnis. Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein das mittlerweile sehr bekannte und beliebte "Vitiser Oltimertreffen" auch mit Hilfe ihrer Kinder. Das Jahr darauf gibt es immer einen schönen Ausflug als Dankeschön, bei dem alle Mitglieder dazu (mit Selbstbehalt) eingeladen sind.Seit sechs Jahren gibt es die Tombola bei der ein Fahrzeug zu gewinnen ist (unter notarieller Aufsicht).Für die ersten 150 angemeldeten Teilnehmer gibt es zur Erinnerung das begehrte Rallyblechschild als Andenken! Es wird gegen die Startnummern getauscht.Es geht dem Verein in erster Linie darum auch die Freude an den alten Fahrzeugen an die Jugend weiterzugeben und um die Gemeinschaft.Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt zwischen 0-99 Jahren. Hier sind alle Marken und auch Arten von Fahrzeugen gerne gesehen. Im Verein ist vom klassischen Waffenrad über Zweiräder, PKW bis hin zu LKW´s alles vertreten.Auch die Bürgermeisterin Anette Töpfl unterstütz den Verein tatkräftig.Auch beim traditionellen Käfertreffen in Eggenburg war der Vitiser Oldtimerverein mit einem Kübelwagen und eigenem Stand vertreten. Obmann Achim Nigischer, Gerald Buchsbaum und Mario Holas präsentierten auch die Vespa 50, welche es bei der Bausteinaktion neben anderen tollen Preisen zu gewinnen gibt.Wir freuen uns auf ein gut besuchtes 9. Oldtimertreffen 2017!Natürlich gibt es davon wieder viele Fotos auf