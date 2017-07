Sommerkino und die wilde Maus

JOSEF HADERS DEBÜTFILM ALS REGISSEUR BEIM SOMMERKINO WAIDHOFEN: WILDE MAUSFreitag, 4. August 2017, 21 Uhr, Hauptplatz Waidhofen/ThayaBereits zum vierten Mal wird der Waidhofner Hauptplatz im Sommer an vier Abenden zum größten Kinosaal des Bezirkes umfunktioniert. Der Verein „Sommerkino Waidhofen/Thaya“ hat in Kooperation mit der Stadtgemeinde Waidhofen auch für 2017 ein attraktives Programm für die beliebte Innenstadtinitiave auf die Beine gestellt.

Am Freitag, 4. August 2017, ab 21 Uhr lädt der Verein zum bereits dritten Kinoabend des Jahres auf den Hauptplatz. Gezeigt wird der erste Film von Josef Hader als Regisseur „Wilde Maus“. Der Spielfilm aus dem Jahr 2017 feierte bei den Internationalen Festspielen in Berlin seine Premiere und hat absolutes Kultpotential.Als der fünzigjährige Georg (gespielt von Hader selbst) seinen Job als Musikkritiker bei einer Wiener Zeitung verliert, verheimlicht er dies seiner jüngeren Frau Johanna (Pia Hierzegger), die ein Kind von ihm will. Er startet nächtliche Rachefeldzüge gegen seinen ehemaligen Chef, die als kleine Sachbeschädigungen beginnen, sich dann aber zu größeren Anschlägen steigern. Tagsüber verbringt er seine Zeit im Prater und trifft dort seinen ehemaligen Mitschüler Erich (Georg Friedrich), der ebenfalls arbeitslos ist. Gemeinsam mit ihm und seiner rumänischen Freundin Nicoletta (Nora von Waldstätten) beginnt er eine alte Achterbach zu renovieren. Innerhalb weniger Tage gerät sein Leben vollkommen aus allen Fugen.„Der rasant-komische Hader-Film mit dem führ ihn bekannten schwarzen Humor stellt bestimmt einen großen Publikumsmagneten beim diesjährigen Hauptplatz-Kino dar“, so Sommerkino-Obmann Markus Loydolt, „natürlich werden wir dank Stephan Kainz auch wieder kulinarischen Genuss am Hauptplatz bieten.“ Reservierungen (Kartenpreis: Euro 8,00) zu den Filmen sind aufgrund der Urlaubszeit diesmal unter 0664/4060476 oder loydolt.markus@gmail.com möglich. Alle Termine und Filme können auch auf www.sommerkino-waidhofen.at eingesehen werden.Hard-Facts, die Filmübersicht:Freitag, 4. August 2017, 21 Uhr: „Wilde Maus“Freitag, 18. August 2017, 20.30 Uhr: „Die Hölle“