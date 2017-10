Groß-Siegharts: Stadtsaal |

GROSS SIEGHARTS. Am Samstag den 11.November 2017 um 19:30 Uhr findet im Stadtsaal Groß Siegharts rechtzeitig zu Faschingsbeginn das neue Kabarettprogramm statt. EISI & Weiki sind gemeinsam mit Kirsten Römer und Josef Bauer wieder auf der Bühne und werden am Klavier von Stefan Weikertschläger begleitet. Unter dem Motto "Tief und Blöd Sinnigkeiten" präsentieren sie G‘schichtln aus nah und fern.



Sichert euch rechtzeitig Karten, diese gibt es ab 16. Oktober 2017 in der Sparkasse in Groß-Siegharts