Es ist NICHT Fasnacht, nicht der 1. April und auch nicht der Tag der Witze- und Geshichtenerzähler. Was sich am Samstag in der Axamer Lizum abgespielt hat, ist Realität: Ein Rumäne war in der Axamer Lizum auf der Suche nach einer Tankstelle (!) in Notlage geraten!

Viele haben es ja selbst schon erlebt, dass eine Navigationshilfe in die falsche Richtung weist. Was sich aber zuweilen auf osteuropäischen Geräten abspielt, bleibt wohl ein Rätsel – und wenn noch dazu der Hausverstand des Eigentümers außer Betrieb ist, wird es im wahrsten Sinn des Wortes eng!

Immer bergwärts

Der Lenker eines Klein-Lkw aus Rumänien war am Samstag auf der Suche nach einer Tankstelle. Eigenen Angaben zufolge führte ihn in das Navi in die Axamer Lizum. Dass dort die Straße am großen Parkplatz endet bzw. noch bis zur Talstation der Olympiabahn führt, beeindruckte weder die Technik und schon gar nicht den Lenker. Er setzte seine Fahrt am Schotterweg entlang der Damenabfahrt unbeirrt fort! Ob es in ähnlichen hochalpinen Gebieten des osteuropäischen Raumes jenseits jeglichen Verkehrs tatsächlich Tankstellen gibt, sei dahingestellt. Jedenfalls gab der im Fernverkehr tätige Lenker erst auf, als nahe des Speicherteichs wirklich nichts mehr vorwärts ging. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und drohte umzukippen!

Hilfseinsatz

Es ist wohl anzunehmen, dass der Hilferuf und vor allem die Ortsangabe bei der Polizei Axams zuallerst ungläubiges Staunen ausgelöst hat. Die Nachschau bestätigte den Sachverhalt, woraufhin umgehend die Feuerwehr Axams verständigt wurde. Die Spezialisten für jede Notlage waren rasch vor Ort und sicherten den Klein-Lkw gegen weiteres Abrutschen. Den Rest erledigte ein Abschleppunternehmen, welches ebenfalls einen höhenrekordverdächtigen Einsatz bewältigte und das Fahrzeug sicher zu Tal brachte.

Ob der gute Mann inzwischen eine Tankstelle gefunden und sein Ziel erreicht hat, wissen wir nicht. Es bleibt auch zu hoffen, dass er sich mit T-Shirt, kurzer Hose und Sandalen in den Tiroler Bergen keinen Schnupfen zugezogen hat. Allenfalls darf man sich aber schon Gedanken machen, wer auf den europäischen Verkehrswegen unterwegs ist ....