27.794 Wahlberechtigte in unseren Regionen

Nach neuestem Stand der Wählerverzeichnisse für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022, sind am 27. Februar 2022 tirolweit 505.751 Personen wahlberechtigt.

Noch bis zum 28. Jänner können Wahlvorschläge bei der Gemeinde eingebracht werden.

Frist für Wahlvorschläge. Am 28. Jänner 2022, 17 Uhr, läuft die Frist für die Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates und der/des BürgermeisterIn bei der Gemeindewahlbehörde ab. Gewählt werden kann jede/r UnionsbürgerIn mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde, die/der am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht von der Wählbarkeit aufgrund eines Urteiles eines inländischen Gerichtes ausgeschlossen ist.

Blick in unsere Regionen

In unseren Gebieten (Westliches Mittelgebirge bzw. Völs, Kematen und UmgebungI) sind insgesamt 27.794 Personen wahlberechtigt. Die meisten Wahlberechtigten sind in Völs (5.534) verzeichnet. Am Ende dieser Tabelle liegt St. Sigmund im Sellrain mit 152.

Interessantes Detail: In 13 von 14 Gemeinden gibt es mehr wahlberechtigte Frauen als Männer. Einzig die Gemeinde Sellrain bildet eine Ausnahme: Hier stehen 576 Herren 570 Damen gegenüber. Knapp ist es in Ranggen: 444 Männer und 445 Frauen dürfen zur Wahlurne schreiten. Dieser Trend bestätigt sich auch tirolweit: 505.751 Wahlberechtigte gliedern sich in 258.418 Frauen und 247.333 Männer.

Gemeindezahlen

Die Anzahl der Wahlberechtigen – in Klammer steht die Zahl der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger):

Axams:

Männer: 2.490 (199)

Frauen: 2.641 (237)

Gesamt: 5.131

Birgitz:

Männer: 570 (55)

Frauen: 629 (61)

Gesamt: 1.199

Götzens:

Männer: 1.634 (167)

Frauen: 1.753 (150)

Gesamt: 3.387

Gries im Sellrain:

Männer: 247 (14)

Frauen: 259 (10)

Gesamt: 506

Grinzens:

Männer: 581 (36)

Frauen: 621 (44)

Gesamt: 1.202

Kematen:

Männer: 1.150 (91)

Frauen: 1.243 (87)

Gesamt: 2.393

Mutters:

Männer: 871 (116)

Frauen: 943 (107)

Gesamt: 1.814

Natters:

Männer: 857 (68)

Frauen: 896 (79)

Gesamt: 1.753

Oberperfuss:

Männer: 1.225 (48)

Frauen: 1.255 (63)

Gesamt: 2.480

Ranggen:

Männer: 444 (32)

Frauen: 445 (27)

Gesamt: 889

Sellrain:

Männer: 576 (27)

Frauen: 570 (31)

Gesamt: 1.146

St. Sigmund im Sellrain:

Männer: 74 (6)

Frauen 78 (11)

Gesamt 152

Unterperfuss:

Männer: 87 (11)

Frauen: 121 (10)

Gesamt: 208

Völs:

Männer: 2.645 (212)

Frauen: 2.889 (212)

Gesamt: 5.534

Alles über die tirolweiten Zahlen sowie weitere Infos finden Sie HIER

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge