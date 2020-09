In Deutschland haben die Menschen die Qual der Wahl, wenn es um Essen zum Mitnehmen geht. Von köstlicher chinesischer Küche bis hin zu authentischen indischen Gerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hinzu kommt, dass die Bequemlichkeit vom Mitnehmen besonders in diesen neuen und unsicheren Zeiten vorteilhaft ist.

Dasselbe kann auch für den Rest der Welt gesagt werden. Essen zum Mitnehmen ist ein Service und ein Vergnügen, das universelle Anziehungskraft hat. Die Menschen können einfach ein Essen zum Mitnehmen ihrer Wahl auswählen, dort anrufen oder über eine App bestellen und sich ihre Essensbestellung innerhalb einer Stunde liefern lassen.

Die Vorteile sind zwar für alle sichtbar, aber es beantwortet nicht die Frage, die der Titel des Artikels aufwirft: Was ist das weltweit beliebteste Essen zum Mitnehmen?

Vor nicht allzu langer Zeit war dies die Art von Fragen, die nicht vernünftig und genau beantwortet werden konnten.

Was ist Deutschlands Lieblingsgericht?

Dank der Experten des Betway Online Casinos , die zwischen März und Mai dieses Jahres Suchdaten recherchiert haben, kann nun die wahre Antwort aufgedeckt werden. Bevor man zu tief eintaucht und erforscht, was die Welt gerne isst, ist es Zeit, zu Hause anzufangen und zu sehen, welche Küche die Deutschen am liebsten mögen.

Wer von außen darauf schaut, mag glauben, dass in Deutschland Wurstgerichte die Oberhand haben. Schließlich kann kein Tourist dieses erstaunliche Land besuchen ohne auf einer berühmten Bratwurst oder Currywurst zu kauen. Doch trotz des weltweiten Ruhmes dieser beiden Gerichte stehen sie nicht an der Spitze von Deutschlands Lieblingsessen zum Mitnehmen.

Am vielleicht mit überraschendsten für die Deutschen ist jedoch, dass Döner Kebab nach Betways Recherchen ebenfalls den Spitzenplatz verpasst. Und das, obwohl berichtet wurde, dass es im Jahr 2017 etwa 40.000 Dönerläden in ganz Deutschland gab. In Berlin soll es mehr Dönerläden geben als in Istanbul, der bevölkerungsreichsten Stadt der Türkei und Heimat des Döners.

Wenn es also keine Würstchen oder Döner sind, was bleibt dann noch übrig, um zum König des Essen zu Mitnehmen in Deutschland gekrönt zu werden? Nun, in dieser Zeit, in der Essenslieferungen so weit verbreitet sind wie nie zuvor, gibt es eine Essensvariante, die im Land beliebter ist als alle anderen: Pizza.

Das stimmt: Pizza ist bei dieser Gelegenheit der amtierende Meister. Sie ist es auch nicht allein in dieser Hinsicht..

Es ist offiziell: Pizza ist das weltweit beliebteste Essen zum Mitnehmen

Deutschland ist nicht das einzige Land, das eine starke Leidenschaft für kreisförmigen Teig, der mit Käse und Tomaten belegt ist, hat. Laut der oben erwähnten Studie über die beliebtesten Gerichte zum Mitnehmen führte Pizza in 55 von 81 Ländern, in denen Daten verfügbar waren, zu den meisten Suchanfragen. Osteuropa ist von dem Essen besonders angetan, und Weißrussland ist für die meisten "Pizzalieferung"-Suchen pro Kopf in der Welt verantwortlich.

Oh, und die am wenigsten überraschende Aussage von allen: Pizza ist auch in Italien die Nummer 1.

Natürlich ist die Beliebtheit von Pizza keine Überraschung. Das Gericht ist in seinem Kern unglaublich simpel. Dank der großen Auswahl an verfügbaren Belägen kann er jedoch an alle Geschmacksrichtungen angepasst werden. Vegetarische Gerichte, Fleischgerichte, die berühmt-berüchtigte Pizza mit Schinken und Ananas - Pizza gibt es in vielen verschiedenen Formen und Ausführungen.

Seine Vielseitigkeit hört damit aber auch noch nicht auf. Pizza ist ein Lebensmittel, das man genießen kann, egal ob sie heiß oder kalt ist. Das bedeutet, dass die Menschen keine Angst davor haben, eine riesige 40-cm-Pizza zu bestellen, denn die Reste schmecken auch am nächsten Tag noch gut. Das geht auch in ihren nächsten Vorteil über: Pizza ist zu jeder Tageszeit perfekt. Ob zum Frühstück oder um zwei Uhr morgens, dieses klassische italienische Gericht ist bereit, Ihre Begierden zu stillen.

Das Wachstum der globalen Dominanz der Pizza

Die Geschichte der Pizza kann Tausende von Jahren zurückverfolgt werden, obwohl die Pizza, die die Welt heute kennt und liebt, in Neapel im 18. Jahrhundert populär wurde. Das 20. Jahrhundert war für die weltweite Beliebtheitsexplosion der Pizza verantwortlich. Die Italiener wanderten in die Vereinigten Staaten und nach Westeuropa (einschließlich Deutschland) aus, und sie brachten ihr bescheidenes Gericht mit. Hinzu kam die Zunahme des Tourismus nach Italien in den 1950er und 1960er Jahren, und die Welt entwickelte schnell einen Appetit auf Pizza.

Überall auf der Welt begannen sich lokale Pizzerien wie ein Lauffeuer auszubreiten. Dies wurde durch die bescheidenen Zutaten erleichtert. Von Jamaika bis Japan kann praktisch jedes Land Käse, Tomaten und Teigzutaten mit wenig Aufwand besorgen.

Neben den lokalen Pizzerien spielt auch die Verbreitung globaler Ketten eine Rolle für die Beliebtheit von Pizza. Im Jahr 2017 wurde Domino's Pizza zum Branchenführer in Deutschland, nachdem das Unternehmen 170 Geschäfte von der unabhängigen Kette Hallo Pizza gekauft hatte. Das anhaltende Wachstum von Domino's - und anderen Verkaufsstellen - im Land hat nur dazu beigetragen, den Ruf der Pizza zu verbessern.

Um auf globale Statistiken zurückzukommen, gibt es über 18.000 Pizza Hut-Läden und 17.000 Domino's-Läden, jeweils. Damit gehören beide Restaurantketten, gemessen an der Gesamtzahl der Standorte, zu den zehn beliebtesten der Welt. Apropos Pizza Hut: Allein in den USA wurde es zwischen März und Mai über fünf Millionen Mal gesucht. Dies machte es an einem bestimmten Ort zur beliebtesten Marke zum Mitnehmen.

Was ist mit anderen Küchen?

Auch wenn sie ein weltweiter Hit ist, ist Pizza nicht in jedem Land die exklusive Nummer 1. Aufgrund der Vielfalt der Küche, die in Imbissbuden und Restaurants angeboten wird, ist es verständlich, dass für bestimmte Nationen andere Optionen ganz oben auf der Liste stehen.

Chinesisches Essen steht an zweiter Stelle

Die Untersuchung ergab, dass chinesisches Essen insgesamt das zweitbeliebteste Gericht war. Es ist zwar kein Schock, dass es in seinem Heimatland an der Spitze stand, aber es mag überraschen, dass chinesisches Essen in Ländern wie den Vereinigten Staaten, der Republik Irland, Kanada und dem Vereinigten Königreich die meisten Anfragen erhielt. Was Letzteres betrifft, so war das Vereinigte Königreich, gemessen an den Pro-Kopf-Zahlen, tatsächlich für die meisten Recherchen zur "chinesischen Küche" verantwortlich.

Die Tatsache, dass die Chinesen den zweiten Platz belegt haben, ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie um so verwunderlicher. Da das Coronavirus aus China stammte, entschieden sich einige Menschen als Reaktion darauf, chinesische Restaurants zu meiden. Die Fremdenfeindlichkeit und Angst einiger Kreise hat die Beliebtheit des chinesischen Essens jedoch offensichtlich nicht allzu sehr geschmälert.

Das liegt an der vielfältigen und schmackhaften Natur der chinesischen Küche. Während viele Menschen ihre eigene hausgemachte Pizza machen können, ist der Versuch, chinesisches Essen nachzumachen, eine andere Geschichte. Die exotische Natur der chinesischen Küche war auch für diejenigen verlockend, die sich mitten in der Abriegelung befanden, vor allem, wenn sie von solchen Geschmacksrichtungen ausgeschlossen waren - und im Laden gekaufte chinesische Gerichte lassen sich einfach nicht vergleichen.

Die überraschende Küche des dritten Platzes

Weltweiten Zahlen zufolge gibt es eine weitere Erkenntnis, die für einige Ungläubigkeit sorgen könnte: Sushi und nicht etwa Indisch und Burger ist die Küche, die die drei beliebtesten Gerichte abrundet. Am schockierendsten ist vielleicht die Tatsache, dass es zwar immer noch den ersten Platz in Japan einnimmt, das Land dessen Synonym Sushi ist, aber bei den Suchanfragen, gemessen an den Pro-Kopf-Zahlen, nur an dritter Stelle liegt.

Es war Dänemark, das bewiesen hat, dass es Sushi pro Person am meisten liebt. Dies ist jedoch verständlich, wenn man die typisch dänische Ernährung mit einbezieht. Da geräucherter, eingelegter und roher Fisch zu ihrem täglichen Lebensmittelkonsum gehört, ist es leicht einzusehen, warum sie während der Pandemie Sushi bestellten, wenn solche Artikel nicht so leicht erhältlich waren wie sonst.

Neben der Beliebtheit von Sushi war eines der interessantesten Ergebnisse von Betways Studie die russische Lieblingsküche. Während sie sich auch für Pizza begeisterten, wurde diese von den Veganern vom Spitzenplatz verdrängt. Ja, veganes Essen war der Suchbegriff Nr. 1 in Russland. Zum Vergleich: In keinem anderen Land der Welt erreichte die vegane Ernährung auch nur annähernd die ersten beiden Plätze.

Es gibt jedoch eine stichhaltige Erklärung für diese ansonsten erschreckende Tatsache. Die russisch-orthodoxe Kirche, die Berichten zufolge 71% der Bevölkerung Russlands ausmacht, hält sich in der Fastenzeit in der Regel an eine pflanzliche Ernährung. Nun, die Fastenzeit fiel zwischen Februar und April dieses Jahres - was bedeutete, dass sie zum Teil durch den Zeitraum lief, den Betway für ihre Studie nutzte.

Welches Land hat am meisten Lebensmittel zum Mitnehmen bestellt?

Abgesehen davon, dass man herausfinden kann, welches Essen zum Mitnehmen am beliebtesten ist, ist es auch interessant, einen Blick auf die Statistiken hinter den einzelnen Ländern zu werfen - insbesondere wenn man sieht, welche Nation am meisten Essen zum Mitnehmen bestellt hat.

Welches Land hat also zwischen März und Mai die meisten Bestellungen zum Mitnehmen aufgegeben? Das Gute ist, dass es nicht Deutschland ist! Deutschland hat es nicht einmal geschafft, die Top Ten zu knacken - was zumindest zeigt, dass nicht alle im Land auf einmal Pizza gegessen haben.

Es überrascht vielleicht nicht, dass die Vereinigten Staaten für die relevantesten Suchen während der drei Monate verantwortlich waren. Mit Daten für die Suchbegriffe "Zum Mitnehmen", "Mitnehmen", "Lieferung" und "Essenslieferung" wurden in den USA 10,5 Millionen Suchanfragen bei Google gestellt. Um diese Zahl zu relativieren, gab es 26,6 Millionen Suchanfragen in allen Ländern, die Teil der Betway-Forschung waren. Das bedeutet, dass die USA 39% der gesamten Suchzahlen beisteuerten.

Trotz dieser erschreckend hohen Zahl belegten die USA den zweiten Platz in der Rangliste der Pro-Kopf-Zahlen. In dieser Hinsicht wurde das Land von einem unwahrscheinlichen Konkurrenten von der Spitzenposition verdrängt: Belgien. Die Statistiken deuten darauf hin, dass jeder zehnte Belgier zum Mitnehmen suchte. Während es also insgesamt nur 1,2 Millionen Suchanfragen in ganz Belgien gab, wurden diese von einer relativ kleinen Bevölkerung von weniger als 12 Millionen Menschen durchgeführt. Pro Kopf kam in den USA nur eine Suchanfrage auf 31 Personen.

Die nächsten drei Länder auf der Liste waren Australien (eine auf 50), das Vereinigte Königreich (eine auf 44) und Kanada (eine auf 50).

Wie haben sich die Ernährungsgewohnheiten zum Mitnehmen seit der Pandemie verändert?

Es sollte nicht überraschen, aber die Beliebtheit von Bestellungen von Lebensmitteln ist in den meisten Ländern in die Höhe geschossen. Da die Restaurants gezwungen waren, ihre Türen zu schließen, hatten Menschen, die das Kochen vermeiden wollten, keine andere Wahl, als zum Mitnehmen zu bestellen.

Die gute Nachricht ist, dass es nie einfacher war, Essen zum Mitnehmen zu bestellen. Wenn Sie früher Ihre Bestellung telefonisch aufgeben oder persönlich zum Imbiss gehen mussten, können Sie dies jetzt alles über Ihr Smartphone erledigen. Es überrascht nicht, dass Betway feststellte, dass eine Reihe von Anwendungen einen deutlichen Anstieg des Suchvolumens verzeichneten. Uber Eats, das in 45 verschiedenen Ländern erhältlich ist, verzeichnete einen Suchzuwachs von 22,2%.

Während der Pandemie änderte Mexiko schnell seinen Standpunkt zur Mitnehmen. Im März führte das Land 31.480 Suchen zum Mitnehmen durch. Dies war ein niedriger Wert für jedes Land, unabhängig von der Pandemie. Bis Mai schoss diese Zahl jedoch auf 416.400 Suchanfragen in die Höhe. Das ist ein massiver Anstieg der Nachfrage um 1.223%. Dies lässt sich zum Teil durch die laxe Haltung Mexikos bei der Schließung seiner Restaurants erklären. Dies geschah erst am 23. März, was bedeutet, dass es für den größten Teil dieses Monats keine ernsthaften Fragen nach Essenslieferungen gab.

Während keine andere Nation auch nur annähernd an diese Zahl herankommt, erreichen fünf weitere Länder - aus den oben genannten Top Ten der Länder, die am meisten zum Mitnehmen bestellt haben - mit ihrem prozentualen Anstieg ebenfalls dreistellige Werte. Diese waren Indonesien (+300%), Kanada (+286%), die USA (+276%), Argentinien (+151%) und Indien (+68%).

Es ist wichtig festzustellen, dass die Nachfrage nicht für jedes Land gestiegen ist. So ließ beispielsweise das Verlangen Großbritanniens nach Lebensmitteln zum Mitnehmen während der dreimonatigen Untersuchungszeit nach. Bis Mai war die Nachfrage nach Lebensmitteln zum Mitnehmen in Großbritannien um 20% zurückgegangen. Dies trotz der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich insgesamt das dritthöchste Suchvolumen aufwies.

Letztendlich wird die Nachfrage für jedes Land sinken. Mit den Lockdown-Einschränkungen kehrt das Leben in kleinen Teilen zur Normalität zurück. Im Mai begannen in Deutschland Restaurants wieder zu öffnen, was die Notwendigkeit, Essen zum Mitnehmen zu bestellen, gemindert hat. Andere Orte haben nicht so viel Glück gehabt, und die zunehmende Beliebtheit des Essens zum Mitnehmen muss in diesem zaghaften Stadium von Fall zu Fall beurteilt werden.

Was die Welt jedoch weiß, ist, dass nicht einmal eine globale Pandemie die Menschen davon abhalten wird, ihre Lieblingspizza zu bestellen. Das glorreiche italienische Gericht ist nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt der König zum Mitnehmen!