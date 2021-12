In Wien werden am Donnerstag, 23. Dezember, 380 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Während sich die Stadt für die drohende Omikron-Welle rüstet, zeigt die Corona-Ampel eine vergleichsweise entspannte Situation für den Osten Österreichs an.

WIEN. In Wien sind am Donnerstag, 23. Dezember, 380 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 7.372 aktive Fälle. Während sich ganz Österreich mit verschärften Regeln ab 27. Dezember für die anrollende Omikron-Welle rüstet, zeigt die Corona-Ampel zumindest für den Osten Österreichs ein vorübergehend entspannteres Bild.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Donnerstag, 23. Dezember, in Wien seit Beginn der Pandemie 235.816 positive Testungen bestätigt. 225.676 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.768, fünf Personen sind zuletzt verstorben.

Ostösterreich auf Corona-Ampel orange

Wegen der drohenden Omikron-Welle erscheint die Corona-Lage in Österreich wieder höchst angespannt. Die Corona-Ampel hingegen zeigt, dass die Lage deutlich entspannter als noch vor ein paar Wochen ist – das liegt vor allem an den Auswirkungen des Lockdowns.

Seit letzter Woche sind Wien und das Burgenland auf der Ampel-Karte wieder orange, wurden also von sehr hohem Risiko auf hohes Risiko herabgestuft. Laut Arbeitspapier der Ampelkommission würde das Burgenland inzwischen die Voraussetzungen für eine Herabstufung auf mittleres Risiko erfüllen. Wien befindet sich weiterhin im orangenen Sektor. Auch Niederösterreich, Steiermark und Salzburg könnten am Donnerstag auf Orange heruntergestuft werden.

