Die Stadtteil-Experten der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) sind online, telefonisch und per E-Mail erreichbar.

WIEN. In Wien können Bewohner auch in Zeiten von Corona auf die Unterstützung der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zählen. Auch wenn die GB*-Standorte geschlossen bleiben, sind die GB*-Experten telefonisch und per E-Mail zu den Öffnungszeiten sowie online auf fragdiegbstern.at und facebook.com/gbsternwien erreichbar.

„Es ist wichtig, dass die Wiener wissen, wo sie Unterstützung bekommen. Die Stadtteil-Experten der GB* beraten kostenlos bei Fragen zum Grätzl und zum Zusammenleben – etwa über das Online-Service ,Frag die GB*‘!“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Fragen online stellen

Ob es um Fragen rund ums Wohnen, Zusammenleben oder ums Grätzl geht: Mit dem Online-Service „Frag die GB*“ beraten die GB*-Experten online. Wer Fragen hat, kann diese ganz einfach digital von zu Hause aus stellen – mit wenigen Klicks. Auf der Plattform „Frag die GB*“ helfen die GB*-Experten weiter und unterstützen mit ihrem Stadtteil-Wissen.

Bewohner erreichen die GB*-Stadtteilexperten auf www.fragdiegbstern.at. Je nach Thema meldet sich ein GB*-Experte aus den Bereichen Architektur, Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, Recht oder sozialer Arbeit mit der passenden Antwort beziehungsweise vermittelt an die passende Stelle in der Stadt Wien weiter. Alle Daten und Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Dabei wird das Wissen nicht nur individuell weitergegeben. Hilfreiche Fragen und Antworten werden gesammelt und auf www.fragdiegbstern.at (anonymisiert) online veröffentlicht. So entsteht ein Nachbarschafts-FAQ, das Fragen zu Wohn- und Mietrecht, baulichen Entwicklungen im Wohnumfeld, zu Stadtteil-Projekten und Initiativen abdeckt. Die Beiträge können nach Themen und Bezirken gefiltert und via E-Mail, Twitter oder Facebook geteilt werden.

Infos: www.fragdiegbstern.at

Beratung kostenlos telefonisch und per E-Mail

Die GB*-Experten beraten die Wiener kostenlos – und sind zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch, per E-Mail und online mit ihrem Stadtteilwissen da. In dringenden Fällen sind nach vorheriger Terminvereinbarung persönliche Termine möglich – unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus.

Bürozeiten: Mo, Di, Mi, Fr von 14 bis 18 Uhr, Do von 9 bis 18 Uhr

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23

T: (+43 1) 893 66 57 | sued@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 3, 4, 5, 10 und 11

T: (+43 1) 602 31 38 | ost@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 21 und 22

T: (+43 1) 270 60 43 | nord@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 16, 17, 18 und 19

T: (+43 1) 406 41 54 | west@gbstern.at



GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 1, 2, 7, 8, 9 und 20

T: (+43 1) 214 39 04 | mitte@gbstern.at

Alle Infos unter: www.gbstern.at