Eine gemeinsam gestartete Initiative der Leihrad-Dienstleistungen "nextbike Niederösterreich" und "WienMobil Rad" ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, das Angebot beider Systeme wahrzunehmen.



WIEN/NÖ. Seit 1. April ist "Citybike Wien" Geschichte und es wird munter mit dem Nachfolgersystem "WienMobil Rad" durch die Bundeshauptstadt geradelt. Und die bisherigen Zahlen lassen sich sehen: In knapp drei Monaten wurden laut Stadt Wien bereits 55.000 Fahrten unternommen. Fast die Hälfte der geplanten Stationen sind aktiv, bis zum Herbst wird das System wie geplant weiter ausgerollt. Im Vollausbau stehen 3.000 Räder an über 220 Stationen in ganz Wien zur Verfügung.

Nun möchte man einen Schritt weitergehen. Nutzerinnen und Nutzer von WienMobil Rad sollen das Angebot auch über die Stadtgrenze hinaus wahrnehmen können. Um all jene, die im Wiener Umland unterwegs sind oder über die Stadtgrenze pendeln, einen bequemen und raschen Umstieg zu bieten, soll die bereits bestehende Kooperation mit dem niederösterreichischen Leihrad-Pendant "nextbike Niederösterreich" vertieft werden. Geplant sind sogenannte „Zwillingsstationen“, wo sowohl WienMobil-Räder als auch Räder von nextbike Niederösterreich ausgeliehen und zurückgegeben werden können.

Bürgermeister Michael Ludwig, Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl, Stadtrat Peter Hanke und nextbike-Geschäftsführer Leonhard von Harrach bei der Präsentation von WienMobil Rad am 31. März 2022 (v.l.n.r.).

"Zwillingsstationen" errichtet



An insgesamt fünf Standorten werden solche Leih-Stationen“ errichtet. Die ersten solcher Stationen in Strebersdorf und in Stammersdorf sind bereits seit längerem aktiv. Die Zwillingsstationen in Liesing, bei der Perfektastraße und in Hütteldorf wurden kürzlich eröffnet.

„Die Mobilität hört nicht an der Stadtgrenze auf. Deshalb bringen wir gemeinsam mit Niederösterreich Initiativen auf den Weg, um den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Neben dem Ausbau der Straßenbahnlinie 72 von Simmering bis Schwechat setzen wir auch bei Leihrädern auf ein gemeinsames Vorgehen in der Ostregion", sagt Wiens Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Wer bereits einen nextbike-Account hat, kann sowohl das System in Niederösterreich als auch das System in Wien nutzen.

Mit einem Account beide Systeme nutzen



Natürlich funktioniert das Angebot auch umgekehrt. „Alle die bereits bei nextbike NÖ registriert sind, können nun auch alle Vorteile von WienMobil Rad nützen. Somit steht dem Radeln mit den blau-silbernen nextbike Niederösterreich-Rädern wie auch den rot-weißen WienMobil Rädern nichts mehr im Wege“, freut sich Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich.

Wer bereits einen nextbike-Account hat, kann sowohl das System in Niederösterreich als auch das System in Wien nutzen. Es gelten die Tarife und Vergünstigungen des jeweiligen Systems. Natürlich können auch Fahrten mit einem WienMobil Rad über die Stadtgrenze hinaus oder mit nextbike Niederösterreich in die Wiener City unternommen werden. Wichtig ist allerdings, dass die Räder wieder an einer Station im jeweiligen Bundesland zurückgegeben werden.

Weitere Infos zu WienMobil Rad und nextbike Niederösterreich finden Sie unter www.wienmobilrad.at sowie www.radland.at.

