Eudora Price die wohl bekannteste Sängerin aus den USA in Europa, ist wieder beim Festival der Nationen - Das Original 2022 auf der Bühne zu sehen. Schon lange Zeit ist diese Künstlerin bei diesem Festival dabei. Sie ist eine Allrounderin, aber gelernte Opernsängerin und das merkt man an ihrer Stimme und an ihrer Persönlichkeit. Sie hat sich aber noch weiter entwickelt und singt auch Lieder in verschiedenen Sprachen und lernte während der Corona Pause, einige Arten zu tanzen und sie kann auch einige Instrumente spielen. Man darf gespannt sein was sie dieses Jahr bringt.

Sie ist auch eine echte Stimmungsmacherin und hat kein Problem wenn einmal die Technik (Mikrofon) versagt. Es geht auch ohne.

Das Festival der Nationen - Das Original ist eine Veranstaltung des GLOBAL VOLKSKULTUR VEREIN, der European International Cultural Agency und vieler Kulturvereine.

Samstag und Sonntag, 11.-12.Juni 2022 auf der Donaupromenade am Handelskai neben der Station U6 und der Schnellbahn. Es gibt vom Bahnhof bzw. von der Station, einen direkten Abgang auf den Festplatz. Das Bühnenprogramm beginnt voraussichtlich um 14:00 Uhr, die Stände mit Speisen aus aller Welt, sowie die Souvenir Stände öffnen um 12:00 Uhr, genau richtig zum Mittagessen. Ein Familienfest zum kennenlernen anderer Länder.