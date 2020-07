Die komplette Öffnung der Obdacher Straße als Transitstrecke soll verhindert werden. Jetzt zählen die gesammelten Unterschriften.



REICHENFELS, BAD ST. LEONHARD. Seit Monaten verkehren unzählige Lkws auf der Obdacher Straße (B78) zwischen Weißkirchen und Bad St. Leonhard, da im vergangenen Jahr dieser Abschnitt als Teststrecke für Transitverkehr durch Behörden geöffnet wurde. Zuvor war nur Ziel- und Quellverkehr zulässig. Der Reichenfelser Jochen Baumgartner-Wölfler hat nun eine Unterschriftenaktion mit Unterstützung der Gemeinde auf die Beine gestellt.

Teststrecke für Schwerverkehr

Im Jahr 2019 kam es zur vollständigen Öffnung der Obdacher Straße für den Transitverkehr: Die Achse der Murtal Schnellstraße über den Obdacher Sattel bis zur Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard wurde als Teststrecke für den Schwerverkehr freigegeben. Obwohl derartige Öffnungen nur über eine bestimmte Zeitspanne bestehen, musste diese bereits aufgrund der Corona-Krise verlängert werden. "Im Frühjahr konnten Verkehrsmessungen nicht wie erwartet durchgeführt werden, deshalb gilt dieser Abschnitt bis Mai 2021 als Versuchsstrecke für den gesamten Lkw-Transit", erklärt Manfred Führer, Bürgermeister von Reichenfels. Befürchtungen, dass diese Verordnung nach der Testphase direkt in eine Öffnung übergeht, stehen im Raum.

Unterschriften-Aktion

"Das Verkehrsaufkommen stieg in letzter Zeit enorm an, die Situation auf dieser ohnehin gefährlichen Straße wird immer riskanter", schildert Baumgartner-Wölfler. Außerdem kommen eine hohe Lärmbelastung sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hinzu. Er berichtet: "Auf Höhe der Landesgrenze zwischen Reichenfels und Obdach zählte ich rund 70 Lkws, die binnen 15 Minuten verkehrten."

Mit Baumgartner-Wölfler wurde in Reichenfels eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen: Unter dem Motto "Weil Mensch und Natur Vorrang haben" können sich Bewohner nun gegen die komplette Öffnung der Obdacher Straße für Lkw-Transit stark machen.

Weitere Gemeinden dabei

Seit Montag, 13. Juli 2020, liegt eine Liste im Gemeindeamt Reichenfels auf. Der Bürgermeister fügt hinzu: "Wir haben die Gemeinden Bad St. Leonhard, Obdach und Weißkirchen mit ins Boot geholt, auch dort können Einwohner unterschreiben." Weiters ist ein Runder Tisch mit zuständigen Behörden geplant.