Einfallsreiche und innovative Unternehmer in Zeiten von Corona werden gesucht.



WOLFSBERG. Die Corona-Pandemie zeigt, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Krisen-Zeiten innovativ und einfallsreich sind, um wirtschaftlich zu bestehen. Genau diese Betriebe holt nun der Kommunikationsanbieter A1 vor den Vorhang: Gemeinsam mit der WOCHE Kärnten, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus schreibt A1 den Innovationsaward 2020 aus. Eine Bewerbung gab bereits das Unternehmen Goldschmied Primus aus Wolfsberg ab.

Onlineshop neu strukturiert

Während des Lockdowns stand der Onlineshop bei dem Betrieb Goldschmied Primus im Fokus, wie Geschäftsführerin Kathrin Rencher-Primus erklärt: "Wir nutzten diese Zeit, um unsere Präsenz im Internet zu verstärken und ließen unseren Onlineshop in neuem Glanz erstrahlen." Außerdem wurden diverse Schmuckstücke im Raum Wolfsberg kontaktlos zugestellt oder per Post versandt. "Man muss mit der Zeit gehen und auch in der Schmuckbranche den Verkauf über das Internet fördern." Weiters entstand während der Krise die neue Kollektion "Sonne, Mond und Sterne", wodurch verdeutlicht werden soll, dass jede schwere Zeit vorüber geht und danach wieder die Sonne scheint.

Große Nachfrage

Während die Türen des Geschäfts von Mitte März bis 14. April 2020 aufgrund von Corona geschlossen waren, bestand online großes Interesse an verschiedensten Schmuckstücken.

---------

Zur Sache

Innovationsaward 2020:

Unternehmen, deren technische Initiative sie zu einem Vorreiter macht, sind aufgerufen, sich bis zum 29. Juli 2020 zu bewerben.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle A1-Business-Kunden, die im laufenden Jahr mit kreativen Ideen, Innovationen oder Modernisierungen ihr Geschäft einen (digitalen) Schritt nach vorne bringen.

Preise:

Auf die innovativsten kleinen und mittleren Unternehmen warten 3.000 Euro von A1 für individuelle Produktlösungen und eine Print-Anzeige in der WOCHE Lavanttal.

Bewerbungen:

Mehr Informationen sowie das Portal für die Bewerbungen der Betriebe sind online unter www.a1.net/bestofinnovation zu finden.