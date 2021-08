Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner organisierte für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft das Tippspiel "Das Waldviertel sucht den Europameister". Nun wurden die Sieger gekürt und die Preise übergeben.

BEZIRK ZWETTL. Der „Fußballexperte“ Matthias Schiller erreichte mit 110 Gesamtpunkten den ersten Platz und sicherte sich so die exklusive Grillparty mit Lukas Brandweiner.

„Ich hoffe, er freut sich auch über den Gewinn, jedenfalls rücke ich mit Grillgut, Griller und Getränken an und werde für Matthias uns einige Freunde eine gemütliches Fest ausrichten“, lacht Abgeordneter Brandweiner bei der symbolischen Preisübergabe.

Mit jeweils 105 Gesamtpunkten gingen Bernhard Rienesl und Franz Blabensteiner über die Ziellinie und erreichten ex aequo den dritten Platz. „Für Bernhard hab ich ein originales ÖFB Trikot mit dem Autogramm unseres Waldviertler EM-Helden Christoph Baumgartner und für Franz einen von Baumi signierten EM-Ball“, berichtet der Abgeordnete nach der Preisübergabe.

Der zweite Platz ging übrigens in den Bezirk Gmünd – Jakob Spazierer wurde vom System mit ebenfalls 105 Punkten an zweiter Stelle gereiht.