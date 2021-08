In gewohnter Form findet am Sonntag, 15. August von 9 bis 18 Uhr der zehnte Korb- und Handwerksmarkt in Schönbach statt. Gleichzeitig wird an diesem Tag auch das 20-jährige Jubiläum des Museums gefeiert.

SCHÖNBACH. Rund 30 Aussteller und Gewerke aus den Themenbereichen Holz, Glas, Stein, Textil und traditionelle Spezialisten werden in den Kloster-Schul-Werkstätten mit der Seifensiederei und Korbwerkstatt sowie rund um Kirche und Marktplatz ihre Waren anbieten, sowie viel Wissen um das Thema Handwerk präsentieren.

Viel Programm beginnend mit einem Festgottesdienst, dem Festakt 20 Jahre Museum, der Präsentation der Ortschronik "670 Jahre Schönbach" warten auf die Gäste. Es findet ein Frühschoppen mit Mittagstisch statt und im Museumscafe wird die Gruppe „Die Junge Waldviertler Böhmische“ auftreten.

Am Nachmittag gibt es eine Waldland Modenschau und ein lustiges Ratespiel rund um das Thema Handwerk. Umrahmt wird diese von der „Mohnhappi Musi“. Außerdem lädt das Wäschepflegemuseum zum Tag der offenen Türen im Gemeindehaus.

Die ganze Veranstaltung findet bei freiem Eintritt statt. Wichtig für alle Gäste: Zutritt in geschlossenen Räumen nur mit Mund Nasen Schutz und 3-G-Regel.

Alle Infos unter www.handwerk-erleben.at





Programm im Detail

8:30 Uhr: Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Rast mit Kräutersegnung

9:45 Uhr: Festakt „20 Jahre Museum Schönbach“ - Von der Erlebniswerkstatt zum Wäschepflegemuseum & Eröffnung des 10. Korb- & Handwerksmarkt XL im kloster.hof

10:05 Uhr: Vorstellung der neuen Tracht der Musikkapelle Schönbach

10:15 Uhr: Buchpräsentation „Schönbach im Wandel der Zeit“

11:00 bis 13:30 Uhr: Frühschoppen im kloster.hof mit „Die junge Waldviertler Böhmische“

11:00 bis 17:00 Uhr: Wäschepflegemuseum Schönbach "150 Jahre Wäsche waschen im Wandel der Zeit"

14:00 Uhr: Modenschau der Fa. Waldland Leinenhaus, Musik: „Mohnhappi Musi“

15:00 Uhr: „Sauerstoff für Peru“, Abschluss der Spendenaktion und Übergabe an Pfarrer Josef Pichler

16:00 Uhr: Handwerksschau „Was gibt es Neues“ im Bereich Handwerk im Waldviertel – eine lustige Ratestunde