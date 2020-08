Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl informierte sich beim Gemeindebesuch in Bärnkopf und Zwettl über aktuelle Themen.

BÄRNKOPF/ZWETTL. Im Rahmen seiner Sommertour durch NÖ stattete Franz Schnabl, begleitet von Landtagsabgeordneten Josef Wiesinger und SPÖ-Bezirksparteivertreter Herbert Kraus, der Gemeinde Bärnkopf einen Besuch ab. Dabei hatte er Gelegenheit, mit Bürgermeister Arnold Bauernfried und weiteren Gemeindevertretern über wichtige geplante Projekte zu sprechen.

Veranstaltungsgebäude wird errichtet

Franz Schnabl ließ sich zuvorderst von der geplanten Errichtung eines neuen Veranstaltungs- und Mehrzweckgebäudes im Pfarrgarten berichten – dem aber noch einige offen Fragen im Wege stehen: "Derzeit befindet auf dem Grundstück noch ein alter Stadl, sobald dieser abgetragen und eine Einigung mit der Diözese hinsichtlich Neubau erfolgt ist, könnten wir mit der Realisierung des Projekts Veranstaltungsgebäude beginnen. Gemeindebürger und Vereine können dann auf moderne, speziell dafür ausgelegte Räumlichkeiten, für die für unser Gemeinschaftsleben so wichtigen Veranstaltungen zurückgreifen", zeigt sich Bauernfried stolz. Gleichzeitig verweist er aber auf den Umstand, dass in Folge coronabedingter Einnahmenausfälle der Gemeinde eine gesicherte Finanzierung oberste Priorität hat.



Weiters verwiesen der Gemeindechef auf die neu erschlossenen Bauparzellen, "damit alle junge Gemeindebürger, die in Bärnkopf leben wollen, auch hier bauen können." Schnabl dankte Bauernfried und seinem Team für den großartigen Einsatz für die Gemeinde. „Auch und gerade in schweren Zeiten ist es wichtig, Visionen zu haben und den Menschen Mut für die Zeit nach Corona zu machen“, betonte Schnabl. "Die Vorausplanung leistbaren Wohnraums, aber auch die Unterstützung eines Vereins- und Gemeinschaftslebens sind zentrale Aufgaben verantwortungsbewusst handelnder Politik und gibt der Bevölkerung Sicherheit. Diese allumfassende Sicherheit ist mir ein besonderes Anliegen. Herzliche Gratulation zu dieser umsichtigen Arbeit im Sinne der Bürger!"

SPÖ fordert Konjunkturpaket

Beim abschließenden Besuch in Zwettl überzeugte sich Franz Schnabl bei einem Treffen mit örtlichen Gemeindevertretern nicht nur von der Schönheit der Zwettler Innenstadt, sondern führte mit Helga Wimmer, Emmerich Temper und Edeltraud Einfalt auch ein wichtiges Arbeitsgespräch über aktuelle Themen und zukünftige gemeinsame Projekte.

In den Gemeinden wirkt sich derzeit die Corona-Krise mit all ihren (finanziellen) Folgen aus. Der Einbruch bei der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen macht Schnabl und den Bürgermeistern Sorgen. Die Gemeinden seien es gewesen, die die Krise gut gemanagt und die Maßnahmen hervorragend unterstützt und umgesetzt hätten: "Sie brauchen jetzt die Unterstützung von Land und Bund, um ihnen den finanziellen Boden nicht vollständig zu entziehen. Die SPÖ fordert deshalb die 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls für die Gemeinden und ein Konjunkturpaket für die Ankurbelung der regionalen Wirtschaft. Denn die Gemeinden sind nicht nur der größte Arbeit-, sondern auch der größte Auftraggeber in den Regionen", so Schnabl.