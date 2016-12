16. Dezember - Tag des mit Schokolade überzogenen Essens

16.12.2016, 01:00 Uhr

Stark ist, wer eine Tafel Schokolade mit bloßen Händen in vier Teile zerbrechen kann - und dann nur einen davon ißt.

- Unbekannt

Leider völlig unklar wann, wo und von wem dieser Tag ins Leben gerufen wurde, feiert man diesen Tag nun einfach jedes Jahr am 16. Dezember. Passt aber auch gut in die Weihnachtszeit. So kann man heute eine genussvolle Pause von den ganzen Weihnachtskeksen machen und sich mit verflüssigter Schokolade über alles mögliche hermachen. Heute darf jegliche Hemmung fallen gelassen und alles mit Schokolade überzogen und gegessen werden. Schon mal Schoko-Popcorn oder Schoko-Melone probiert? Aber auch ganz Ausgefallenes darf heute ausprobiert werden, wie Schoko-Salat oder Schoko-Kartoffelchips. Und wer sich Ideen holen möchte... Die berühmteste Schokoladenmanufaktur der Steiermark kennt ihr, oder?

* 100g Bitterschokolade haben 394 Kalorien * Auch für einen Schokobrunnen gibt es Rezepte * Der bislang älteste Nachweis von Kakao wurde auf einem Tongefäß aus Honduras aus dem Jahre 1150 v. Chr. gefunden.Der Welt-der-Wunder-Schokobrunnen-Test:

Heute ist auch:

* Tag des dummen Spielzeugs

Heute würde der weltberühmte Ludwig van Beethoven seinen 246. Geburtstag feiern - zumindest vermutet man, dass Beethoven am heutigen Tag geboren wurde.